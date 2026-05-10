James Rodríguez se pronuncia oficialmente y desmiente rumores sobre su retiro: “Para ganar vistas y likes”

James Rodríguez volvió por todo lo alto a la MLS y dio dos asistencias en su mejor partido con el Minnesota United, en el empate 2-2 frente a Austin FC por la fecha doce del torneo. Fue el MVP de la cancha y además se pronunció sobre los rumores que indicaban un retiro.

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El volante colombiano no fue titular e ingresó al partido en el minuto 63 en lugar de Tomás Chancalay. El efecto fue inmediato. Cuatro minutos más tarde dio un pase gol para Anthony Markanich y al 77′ asistió al argentino Joaquín Pereyra para el 2-2 definitivo.

“Entreno para estas cosas”, dijo el volante cucuteño en declaraciones a Apple TV. “Siempre doy todo lo que tengo, cuando tienes este tipo de minutos tienes que estar listo y poder ayudar”, agregó.

James el mejor del partido Foto: Oficial Minnesota

Ambas asistencias tuvieron el sello de calidad de James Rodríguez. El primero fue un centro medido al segundo palo y luego brindó una perfecta habilitación a ras de piso que dejó a Pereyra solo frente al arquero rival. Clase absoluta que ilusiona a la Selección Colombia.

Además de la brillante participación de James ante Austin, también avanzan múltiples reportes, incluido uno del portal oficial de la Major League Soccer, que indican que James Rodríguez dejará a Minnesota United después del partido por la Jornada 13 ante Colorado Rapids, nuevamente en el Allianz Field en Minnesota.

James desmiente rumores

El volante de 34 años no confirmó dicha información, pero sí anticipó que se presentará al campamento de la Selección Colombia el 17 de mayo y que no piensa en el retiro deportivo por ahora.

“No sé quien dijo eso, creo que fue en Colombia por ganar vistas, likes. Creo que se deben informar más, el único que va a saber hasta dónde quiere jugar voy a ser yo y en su día lo voy a decir, me quedan un par de años más”, afirmó James sin titubeos.

¡Las palabras de James Rodríguez 🇨🇴 con @soyantosports!



¿Se retira? El colombiano habló de su gran partido con el @MNUFC, de su futuro y de lo que hará tras el Mundial 2026. pic.twitter.com/feg7rAIErX — MLS Español (@MLSes) May 11, 2026

James solo ha jugado cinco partidos con los Loons desde su llegada a Estados Unidos, en los que registra dos asistencias, ambas dadas este domingo ante el Austin. Antes de esta salida, su continuidad, además de sus condiciones físicas y de salud han sembrado dudas. Lo cierto es que en la media hora que tuvo de partido, se vio en grandioso nivel en la zona ofensiva.

El empate deja a Minnesota en el quinto lugar de la Conferencia Oeste con 21 puntos, a ocho del líder San José Earthquakes, mientras que Austin es décimo en la misma zona con 18 puntos luego de 12 partidos.