‘JAMES’: Netflix reveló el tráiler oficial de la serie documental del ‘10′ de la selección Colombia

Netflix encendió nuevamente la expectativa entre los fanáticos del fútbol colombiano, pues en la mañana del viernes, 8 de mayo, reveló el tráiler oficial de JAMES, la nueva serie documental centrada en la vida y carrera de James Rodríguez.

La producción, que llegará a la plataforma el próximo 21 de mayo, promete mostrar una faceta mucho más cercana y personal del capitán de la Selección Colombia, lejos de los titulares deportivos y de las polémicas que han rodeado parte de su trayectoria.

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Por primera vez, el futbolista cuenta su historia y abre su corazón con respecto de algunos de los episodios más importantes de su vida profesional y personal. A lo largo de tres capítulos, la serie reconstruye el camino que recorrió desde sus inicios en Colombia hasta convertirse en una de las figuras más reconocidas del fútbol latinoamericano.

El tráiler publicado a través de las redes sociales de Netflix y James Rodríguez deja ver imágenes inéditas, recuerdos familiares, momentos clave de su carrera, además de varias reflexiones del mediocampista sobre los desafíos que enfrentó dentro y fuera de las canchas.

La producción también resalta el impacto que tuvo durante el Mundial de Brasil 2014, torneo en el que se convirtió en una de las grandes estrellas del campeonato y en el máximo goleador de aquella edición.

Por otro lado, la serie documental aborda etapas determinantes de su carrera en clubes internacionales como el Real Madrid y el Bayern Múnich. Allí se exploran los momentos de gloria, pero también las críticas, lesiones y decisiones que marcaron su evolución profesional a lo largo de los años.

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Uno de los puntos que más llamó la atención en el tráiler es la manera en la que se presenta el lado más humano del jugador. Lejos de construir únicamente el retrato de una figura deportiva, JAMES busca mostrar al hombre detrás del ídolo, sus dudas, sacrificios y la presión que implicó convertirse en una de las máximas referencias del fútbol colombiano.

La producción está dirigida por Simón Brand, reconocido cineasta colombiano, y cuenta con la participación de varias figuras del deporte que acompañaron a James en diferentes momentos de su carrera. Entre los testimonios aparecen nombres como Luis Díaz, Radamel Falcao García, Sergio Ramos, David Ospina, Marcelo, Carlo Ancelotti, José Néstor Pékerman y Néstor Lorenzo.

El lanzamiento de la serie llega en un momento especial para el futbolista y para la selección Colombia. Con el Mundial de 2026 cada vez más cerca, muchos consideran que esta podría ser una de las últimas grandes oportunidades de James para volver a disputar una Copa del Mundo como protagonista.

Desde que Netflix publicó el tráiler, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y miles de seguidores destacaron la emoción que les generaron las imágenes. Además, aseguraron que esperan conocer detalles inéditos sobre la carrera del ‘10’.