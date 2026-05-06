Las producciones de la televisión regional que están transformando la industria creativa del país

La televisión pública regional atraviesa un momento de reposicionamiento en Colombia impulsado por producciones que han logrado reconocimiento en la industria audiovisual nacional.

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42.ª edición de los Premios India Catalina Foto: Premios India Catalina - API

En la más reciente edición de los Premios India Catalina, el canal regional Telecafé obtuvo ocho galardones, convirtiéndose en el más premiado de 2026 y completando un acumulado de 10 reconocimientos en los últimos dos años.

Entre las producciones destacadas aparecen La Vorágine y Francisco el Hombre, apuestas audiovisuales que han fortalecido la presencia de contenidos regionales en la televisión nacional y que reflejan una tendencia creciente hacia narrativas con identidad territorial y enfoque cultural.

Vigencia de La vorágine

Una postal llanera de comienzos de siglo pasado... Foto: cortesía @quintocolorprodu / Canal Telecafé

Uno de los elementos que marcó esta etapa fue la incorporación, por primera vez en una producción audiovisual regular del país, de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a procesos creativos y técnicos dentro de la industria televisiva.

La experiencia hizo parte de la transformación adelantada por el canal en medio de un escenario complejo para los medios públicos regionales, marcado por restricciones presupuestales y la competencia de plataformas digitales.

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Amanda Jaimes, nueva gerente de Telecafé. Foto: Maria Isabel Patiño

La gerente de Telecafé, Amanda Jaimes Mendoza, señaló que el canal ha enfocado sus esfuerzos en fortalecer la infraestructura técnica, modernizar procesos internos y ampliar su capacidad de producción audiovisual para competir en el actual ecosistema mediático.

Desde 2024, la administración del canal emprendió una reorganización orientada a consolidar contenidos de mayor alcance y fortalecer la circulación de historias del Eje Cafetero en escenarios nacionales e internacionales.

Monumento Francisco el hombre_Riohacha_Nov10 de 2009_fotos por Juan Pablo Gutierrez_Revista Semana Foto: Juan Pablo Gutierrez

Con más de 25 años de experiencia en medios de comunicación y una sólida formación académica en derecho y regulación de telecomunicaciones, Amanda Jaimes ha consolidado un liderazgo que trasciende la gestión administrativa para convertirse en un referente del sector.

El desempeño de Telecafé en los India Catalina también volvió a poner sobre la mesa el papel de los canales regionales dentro de la industria audiovisual colombiana, especialmente en momentos en que las producciones locales buscan ganar espacio frente a formatos internacionales y plataformas de streaming.

Juan Pablo Urrego será Arturo Cova; Viviana Serna será Alicia Carranza. Foto: cortesía @quintocolorprodu / Canal Telecafé

La televisión pública regional mantiene así una apuesta por contenidos propios, identidad cultural y nuevas herramientas tecnológicas como parte de su estrategia de sostenibilidad y crecimiento.