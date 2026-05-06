La película de Netflix que arrasa con 78 millones de visualizaciones; es uno de los mayores éxitos de la plataforma

Desde el pasado 24 de abril de 2026, llegó a formar parte del catálogo de Netflix la película ‘Depredador dominante’, un thriller de acción protagonizado por Charlize Theron y Taron Egerton que, a menos de un mes de su estreno, ha logrado cautivar a millones de espectadores.

Según datos revelados por la misma plataforma de streaming y citados por diferentes medios especializados en contenidos audiovisuales, como Espinof, la cinta logró acumular 78,4 millones de visualizaciones en sus primeros diez días disponible.

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Gracias a estas cifras ‘Depredador dominante’ se consolida como uno de los mayores éxitos de Netflix en los últimos tiempos, arrancando con 38,2 millones de visualizaciones en sus primeros días y luego sumando 40,2 millones más en la semana del 27 de abril al 3 de mayo de 2026.

Su excelente acogida entre los espectadores ha sido tan sólida que ni siquiera otros estrenos ambiciosos de Netflix, como 'Intercambiados’, han logrado opacar su desempeño. Por el contrario, la película ha mantenido su liderazgo con cifras contundentes, dejando claro que su impacto va mucho más allá de la competencia directa dentro del catálogo.

El reto de ‘Depredador dominante’ en Netflix

Aunque por ahora su éxito es rotundo, la cinta que cuenta con una duración de aproximadamente 1 hora y 35 minutos, enfrenta el reto de mantenerse en lo más alto del ranking de contenidos más vistos en la plataforma de streaming durante su tercera semana tras el estreno.

Si lo logra podrá destacar definitivamente entre las producciones más vistas de todos los tiempos en Netflix, ya que es justo en ese periodo cuando los últimos grandes éxitos de la plataforma han registrado caídas que nadie se esperaba.

Un reciente ejemplo es 'Embestida’, que pasó de 34,5 millones de visualizaciones en su segunda semana a apenas 9,6 millones en la tercera, lo que genera bastante expectativa entre sus creadores y es clave para seguir captando la atención entre los suscriptores de Netflix.

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Por el momento, ‘Depredador dominante’ se mantiene en el número 1 en 26 países. Esta es su sinopsis:

“Sasha, una mujer intrépida y amante de las aventuras que trata de superar un profundo duelo, decide adentrarse en la naturaleza australiana para tratar de encontrar paz interior enfrentándose a sus propios límites. Pero lo que parecía una expedición extrema en un río y montañas salvajes pronto se convierte en una lucha desesperada por sobrevivir cuando descubre que un peligroso y despiadado asesino la acecha tras haberla elegido como presa en un implacable juego del gato y el ratón”.