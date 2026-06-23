Netflix presentó Unhinged, una nueva experiencia de terror inmersiva que convierte al teléfono móvil en el principal vínculo entre el mundo real y la historia que se desarrolla en pantalla. El juego estará disponible a partir del 30 de junio para todos los suscriptores de la plataforma.

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El título fue desarrollado por Night School, estudio responsable de Oxenfree y Oxenfree II, que forma parte de Netflix desde 2021. La propuesta también reúne a reconocidos talentos de la industria audiovisual, como el compositor Jason Hill, conocido por su trabajo en Mindhunter y Gone Girl, y el diseñador de sonido Ren Klyce. Además, cuenta con las voces de Zoë Kravitz, Sadie Sink y Troy Baker.

La historia pone al jugador en el papel de Ava, una mujer que queda atrapada en su edificio de apartamentos durante una tormenta que provoca un apagón. Convencida de que está sola, deberá recorrer los oscuros pasillos del lugar mientras intenta descubrir qué está ocurriendo.

Uno de los elementos más innovadores de Unhinged es la integración del teléfono inteligente en la experiencia de juego. Los usuarios deberán vincular su dispositivo móvil para utilizarlo como herramienta de orientación dentro del edificio, reforzando así la sensación de inmersión y conexión con el personaje.

Netflix lleva el miedo más allá de la pantalla con un videojuego inmersivo. Foto: Getty Images

El juego ofrecerá dos modalidades. Por un lado, un Modo Historia centrado en la narrativa y sin límite de tiempo. Por otro, un modo estándar que exigirá rapidez y precisión para avanzar, ya que cualquier error puede llevar al jugador a perder el progreso y regresar al último punto de control.

Unhinged llegará de forma exclusiva a Netflix el próximo 30 de junio y podrá disfrutarse sin anuncios ni compras adicionales dentro del juego.

*Con información de Europa Press