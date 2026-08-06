Universidad Javeriana dio importante paso y se quedó con esperado premio tras ambicioso proyecto

Un proyecto desarrollado por investigadores y egresados de la Pontificia Universidad Javeriana, en alianza con una comunidad indígena muisca de Cundinamarca, fue reconocido como uno de los mejores videojuegos con enfoque social y ambiental del país.

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Se trata de Hizca, el guardián de los páramos, una propuesta interactiva creada durante más de dos años junto al resguardo muisca de Sesquilé. La iniciativa recibió el máximo reconocimiento en los Premios Príncipe de los Páramos, organizados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), cuya ceremonia se realizó en la Cinemateca Distrital de Bogotá.

El videojuego, cuyo nombre significa “curación” o “medicina” en lengua muisca, busca combinar la experiencia de entretenimiento con un mensaje de protección ambiental, invitando a los jugadores a conocer la importancia de los ecosistemas de páramo y la necesidad de conservarlos.

El desarrollo estuvo liderado por el profesor Carlos Torres, doctor e investigador de la Facultad de Diseño Industrial de la Universidad Javeriana. En el proyecto también participaron los diseñadores industriales Andrés Castellanos Molina, encargado de la conceptualización, programación y desarrollo, y Sebastián González Álvarez, responsable del modelado, la animación 3D y los efectos visuales.

Tras recibir el galardón, Torres destacó que el reconocimiento es el resultado del trabajo conjunto entre estudiantes, docentes y la comunidad muisca, cuyo conocimiento fue fundamental para dar forma a la propuesta.

Por su parte, Castellanos agradeció el respaldo de la Universidad Javeriana y afirmó que el proyecto permitió poner en primer plano la protección de los páramos, tanto dentro del videojuego como fuera de él.

En la misma línea, González señaló que esta iniciativa demuestra que los videojuegos pueden ir más allá del entretenimiento y convertirse en herramientas para promover la educación ambiental, generar conciencia sobre los recursos naturales y abrir nuevas posibilidades para la industria del desarrollo de videojuegos en Colombia.

“Es un premio muy especial para nuestro proceso de crear videojuegos desde Colombia con sentido social y ambiental. Los videojuegos suelen ser vistos únicamente como medio de diversión y entretenimiento, pero también son una poderosa herramienta para concientizar y hacer pedagogía sobre la importancia de nuestros recursos naturales”, agregó González Álvarez.