Alertan por preocupantes cifras educativas tras resultados de Pruebas Pisa; Jaime Saavedra fue claro sobre detalle académico

Jaime Saavedra, director de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, quien previamente lideró la Práctica Global de Educación de la institución, se pronunció sobre las preocupantes cifras que arrojaron las Pruebas Pisa 2025 en América Latina.

Colombia se rajó en Pruebas Pisa: preocupación por resultados académicos del país

El exministro de Educación del Perú compartió un post en el que analizó la situación actual del continente, al mencionar que había crecido favorablemente la posibilidad de acceso de muchos jóvenes al sistema educativo. Sin embargo, advirtió sobre un problema grave: no se garantizaba un aprendizaje sólido.

El peruano señaló que era preocupante que los menores llegaran sin habilidades básicas de lectura, matemáticas y escritura, las cuales se necesitan para desarrollar otros temas educativos.

“Aprender contenidos más complejos se vuelve más difícil y muchos se aburren y abandonan. Otros continúan y acaban. Pero al final, en nuestros sistemas educativos solo el 20 % culminan con éxito, es decir, completan la secundaria, y con las habilidades básicas que necesitan”, dijo.

En cuanto a los mecanismos que se deben llevar a cabo, recomendó recuperar los aprendizajes fundamentales, con un proceso adecuado de transición entre la primaria y la secundaria. Allí recalcó que era muy importante que los jóvenes siguieran sus estudios, evitando que abandonen las instituciones.

Saavedra profundizó en que es clave que las instituciones trabajen para que los jóvenes comprendan que el estudio y los conocimientos son fundamentales para su futuro laboral, al tiempo que fortalecen los aprendizajes básicos.

Por último, señaló que el trabajo y el apoyo a los docentes eran claves, pues necesitan acompañamiento en la enseñanza que imparten a sus estudiantes.

En cuanto al análisis de Latinoamérica, compartió una publicación en la que resaltó casos puntuales.

“La región está 93 puntos por debajo del promedio de la OCDE en matemática, 83 en ciencias y 72 en lectura. La OCDE calcula que 20 puntos equivalen a un año de aprendizaje a esa edad. Son más de cuatro años y medio de distancia en matemáticas, más de cuatro en ciencias y más de tres y medio en lectura. Entre 2022 y 2025, América Latina cayó casi 11 puntos en lectura y 4 en matemática. En ciencias el desempeño se mantuvo”, escribió en X.

“Entre 2022 y 2025, pocos países en el mundo tuvieron mejoras marcadas en lectura y catorce en matemática. Pero hay casos muy interesantes. Por ejemplo, Camboya sumó 29 puntos en matemática, Georgia y Jordania 26, Emiratos Árabes Unidos 22 y Filipinas 16 puntos. Estos no son países ricos, en general. Son sistemas de ingreso medio que partían de muy abajo y decidieron moverse”, concluyó.