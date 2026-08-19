MinAgricultura selló alianza con el Banco Mundial para impulsar al campo colombiano

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural informó que selló una alianza estratégica con el Banco Mundial para movilizar recursos, conocimiento y capacidades técnicas que permitan acelerar la transformación productiva del campo colombiano y fortalecer el desarrollo de la agroindustria nacional.

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La alianza fue anunciada por el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond Baquero, durante una reunión con una delegación del Banco Mundial, en la que se presentó el portafolio de instrumentos financieros y de cooperación disponibles para respaldar proyectos productivos en Colombia.

¡Colombia se pone de pie apostándole al campo! 🇨🇴



Desde #MinAgricultura sellamos una alianza estratégica 🤝 con @BancoMundial para llevar la agroindustria nacional a otro nivel.



1,5 millones de hectáreas productivas nos esperan desde 2027.



El campo colombiano es motor del… pic.twitter.com/iGitswtywZ — Min. de Agricultura (@MinAgricultura) August 19, 2026

De acuerdo con el Ministerio, durante el encuentro se avanzó en la identificación de mecanismos de financiación y cooperación para impulsar proyectos de alto impacto, aumentar la productividad, generar valor agregado y abrir nuevas oportunidades para los productores del país.

“Hoy estoy cerrando aquí una alianza estratégica con el Banco Mundial para que tengamos los recursos a partir del año entrante que vamos a necesitar para ese millón y medio de hectáreas que vamos a promover en Colombia y todo el desarrollo de la agroindustria del país”, afirmó el ministro Dangond.

El jefe de la cartera agropecuaria explicó que el acuerdo permitirá complementar los recursos nacionales con financiación internacional y asistencia técnica, al tiempo que se buscará fortalecer la participación del sector privado en el desarrollo de nuevas inversiones para el campo.

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“Lo que se trata es salir a buscar los recursos que necesitamos para el desarrollo de la agroindustria en Colombia”, señaló Dangond, quien destacó el acompañamiento del Banco Mundial como un aliado fundamental para avanzar en esta transformación.

Indalecio Dangond, ministro de Agricultura para el gobierno de Abelardo De La Espriella fue el encargado de anunciar la alianza. Foto: Colprensa

La estrategia contempla impulsar 1,5 millones de hectáreas productivas, fortalecer las cadenas agroindustriales, sustituir importaciones, ampliar la frontera agrícola legal y generar nuevas oportunidades de empleo e ingresos para las comunidades rurales.

El Ministerio de Agricultura destacó que Colombia cuenta con tierra, agua, productores y talento para consolidar un sector agropecuario más competitivo. El reto, según la entidad, es convertir ese potencial en mayor productividad, inversión y empleo.