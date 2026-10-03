Precio del dólar en casas de cambio para el sábado 3 de octubre de 2026

Invertir en dólares es una de las alternativas que algunas personas consideran para diversificar su patrimonio y reducir la exposición a las variaciones de la moneda local.

Dólar cierra a la baja: la divisa termina más barata en la jornada del 1 de octubre

Además de ser una opción de ahorro para determinados perfiles, la divisa estadounidense tiene un papel relevante en operaciones económicas, financieras y de comercio internacional.

En Colombia, el comportamiento del dólar genera especial interés debido a su impacto en diferentes sectores de la economía. La moneda estadounidense es utilizada como referencia para transacciones internacionales, negociación de materias primas, fijación de algunos precios y diversas operaciones financieras.

El dólar representa una opción de ahorro para determinados perfiles. Foto: Adobe Stock

Quienes necesitan comprar o vender dólares en efectivo pueden acudir a casas de cambio y establecimientos autorizados para la compra y venta de divisas.

Estos negocios manejan sus propias cotizaciones, por lo que los precios pueden cambiar según la oferta y la demanda, la ciudad, la disponibilidad de efectivo y las condiciones particulares de cada establecimiento.

Precio del dólar en casas de cambio este sábado, 3 de octubre

De acuerdo con la actualización más reciente disponible de Wilkinsonpc, las cotizaciones promedio del mercado de efectivo en las principales ciudades corresponden al viernes 2 de octubre de 2026 y son las siguientes.

Ciudad Le compran Le venden Spread Bogotá $3.247 $3.333 86 Cali $3.165 $3.325 160 Cartagena $3.100 $3.350 250 Cúcuta $3.280 $3.335 55 Medellín $3.192 $3.311 119 Pereira $3.200 $3.300 100

El spread corresponde a la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra.

Con estos datos, Cúcuta registra el precio promedio de compra más alto, con $3.280 por dólar, mientras que Pereira presenta el precio promedio de venta más bajo, con $3.300.

Es importante tener presente que estas cotizaciones corresponden a promedios del mercado de efectivo y pueden cambiar durante la jornada. Wilkinsonpc señala que sus valores son referenciales, por lo que se recomienda confirmar directamente con el establecimiento antes de realizar una operación.

Estas serían las condiciones que Colombia podría negociar con el FMI para acceder a nuevos recursos

Precio del dólar por casa de cambio

Para el sábado 3 de octubre de 2026, la TRM vigente en Colombia es de $3.273,49 por dólar, de acuerdo con el Banco de la República. Esta tasa se mantiene vigente hasta el lunes 5 de octubre de 2026.

Para quienes buscan comprar o vender dólares en Bogotá, también es posible comparar las tarifas ofrecidas por diferentes establecimientos. De acuerdo con la actualización disponible de WilkinsonPC del 3 de octubre de 2026, estos eran los valores registrados: