Una petición expresa hicieron algunos voceros de la oposición, alrededor del trámite de estudio y aprobación del proyecto de ley conocido como Rescate Económico, el cual, ya tuvo un replanteamiento, ante la fuerte controversia que generó la idea de gravar con IVA del 19 % a toda la canasta familiar, para luego devolver el impuesto pagado a los más vulnerables, en busca de equidad.

En respuesta a la solicitud del senador David Racero, militante del Pacto Histórico, quien le pidió expresamente al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, que “no se pupitreara” la que llamó “reforma tributaria”, ahora surge un cronograma de audiencias públicas.

La petición de la oposición al gobierno se produjo durante la primera sesión en las comisiones económicas conjuntas del Congreso de la República, donde se analizó el proyecto de ley, sus alcances y posibles cambios.

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, ha sustentado en varios escenarios la Ley de Rescate Económico. Foto: Guilermo Torres - Semana

De inmediato se habló de al menos unas 10 audiencias públicas, para dar participación ciudadana en el debate, pues, a la larga, son los colombianos los tocados en la reforma.

Por lo pronto, han sido programadas 3 dentro del cronograma territorial.

La primera de ellas será el lunes 23 de noviembre en la capital del país.

Otro de los territorios que abrirá el espacio participativo es Cali, donde la audiencia se programó para el 26 de noviembre.

Entre tanto, en Barranquilla, una de las tres jornadas previstas hasta ahora será el viernes 27 de noviembre.

Los tiempos son cortos

Mucho se ha hablado de que una reforma como la propuesta originalmente por el Ministerio de Hacienda, que toca impuestos, propone recorte de gastos, fusiones institucionales y venta de activos del Estado, entre otros, no es fácil de sacar adelante en el Legislativo.

Más aún, por la época en la que entra a la agenda de los parlamentarios, que está a unas tres semanas de concluir las fechas de las sesiones ordinarias, lo que será el 16 de diciembre.

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, en debate a Ley de Rescate Económico Foto: Congreso de la República / Youtube

De ahí que, desde la perspectiva del ministro Miguel Gómez Martínez, jefe de la cartera de las finanzas públicas del país, la expectativa es que el primer debate oficial se inicie en la primera semana de diciembre, entre el 1 y el 4 del último mes del año, en el cual, por demás, todos los procesos se ralentizan, debido a las festividades navideñas.

El proyecto de ley de Rescate Económico tiene mensaje de urgencia, con lo cual, solo tendrá que surtir dos debates, uno en comisiones económicas conjuntas y otro en plenarias, estas últimas, en sesiones simultáneas. Pero las normas del Congreso indican que una vez el proyecto sea aprobado en primer debate tendrán que pasar 8 días para retomar el trámite en el Legislativo.

Para que el contenido de la reforma entre en vigencia desde el nuevo año (2027) debe pasar todo el trámite antes del 30 de diciembre, lo que incluye el paso que seguramente será obligado, de una conciliación entre los textos que apruebe la Cámara y el Senado.

En otras palabras, aunque el gobierno convoque a sesiones extras, los tiempos suenan apretados para un proyecto de ley como el de Rescate Económico.