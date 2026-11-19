Una demanda contra la Superintendencia Financiera fue resuelta por el Consejo de Estado y divulgada este jueves 19 de noviembre por el Alto Tribunal.

Con ello, tomó la decisión de negar la solicitud de suspensión provisional de un acto administrativo mediante el cual la Superfinanciera ordenó a la Caja de Auxilios y de Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (CAXDAC) dejar de administrar las afiliaciones al Sistema General de Pensiones de 347 aviadores civiles y trasladarlas a Colpensiones, por no estar cobijados por el régimen de transición ni por el de pensionales transitorias.

Consejo de Estado mantiene en firme traslado de pensiones de aviadores afiliados a Caxdac hacia Colpensiones

Uno de los argumentos de la demanda era que la Superintendencia Financiera no tenía la competencia para disponer sobre el traslado de los trabajadores sin su consentimiento, y que había desconocido sus derechos a la libre afiliación y al debido proceso.

Inclusive, alegaron que la orden cuestionada vulneró el derecho al debido proceso consagrado en la Constitución Política y desconoció el artículo 37 del CPACA-Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pues los 347 aviadores civiles directamente afectados por la decisión no fueron vinculados a la actuación administrativa ni tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho de contradicción antes de que se ordenara su traslado.

No obstante a esos alegatos, el Consejo de Estado consideró que la Superintendencia no había excedido sus competencias.

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El asunto en el cual enfatizó el Consejo de Estado es que, aunque CAXDAC podía continuar administrando el régimen pensional de los aviadores civiles cobijados por las normas especiales o de transición, esa facultad no comprendía la administración de las afiliaciones de quienes estaban sujetos a las reglas ordinarias del Sistema General de Pensiones.

En tal sentido, asegura el Alto Tribunal, “la Superintendencia podía ordenar la suspensión de esa actividad y adoptar las medidas correctivas necesarias para ajustar la situación al marco legal”.

A juicio del Consejo de Estado, “las facultades de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Financiera le permiten ordenar la suspensión de prácticas ilegales o no autorizadas y adoptar las medidas correctivas correspondientes”.

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Así las cosas, “la orden cuestionada buscada corregir una situación que esa autoridad consideró contraria al marco normativo, y no crear o modificar el régimen pensional de los aviadores civiles”.

De acuerdo con las explicaciones del Consejo de Estado, la sala en la que se tomaron las decisiones tampoco encontró que se hubiera desconocido la reserva de ley. Todo porque, “la Superintendencia no estableció una nueva regla sobre el traslado de afiliados ni modificó los elementos del Sistema General de Pensiones, sino que ejerció sus facultades de inspección, vigilancia y control para que la administración de las afiliaciones estuviera a cargo de una entidad legalmente habilitada”.

En conclusión, el Alto Tribunal decidió “negar la medida cautelar de suspensión provisional solicitada por la parte demandante respecto de la Orden Administrativa 2026022597-001-000 del 4 de febrero de 2026, expedida por la Delegatura para Pensiones de la Superintendencia Financiera de Colombia”.

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