Hoy, 18 de noviembre, empezaron las reuniones entre los representantes del Gobierno, los gremios y los trabajadores para definir de cuánto será el aumento para el salario mínimo de 2027. En este contexto, un informe del Centro Javeriano de Competitividad (CJC) plantea que el alza debe compensar únicamente la inflación esperada de 2026, estimada en un 7%, sin añadir puntos porcentuales por productividad.

Salario mínimo 2027: definen cronograma para negociar alza, tras concluir reunión tripartita

De aplicarse un ajuste máximo del 7%, el salario mínimo para 2027 subiría de $1.750.905 a un tope de $1.873.468, esto sin contar el auxilio de transporte, el cual sube bajo otros parámetros.

El argumento para proponer una subida del 7% se basa en la comparación entre el salario real y la productividad. Según las cifras citadas por el CJC, este ingreso a crecido a un ritmo muy superior al de la capacidad productiva del país.

Mientras que el salario mínimo real ha crecido un 32% desde 2021, la productividad laboral por hora trabajada ha aumentado solo el 4%, mientras que la productividad por persona ocupada cayo un 3%.

Esto ha generado una distorsión en el mercado salarial. En 2021 el salario mínimo equivalía al 59,3% del salario medio del país, pero en 2026 esta cifra escaló hasta el 68,2%. Además, frente al salario mediano, el mínimo representa hoy el 97,3%.

Entonces, la tesis del CJC señala que la suma de inflación y productividad, utilizada para calcular el alza del mínimo cada año, no corrige el desfase acumulado de periodos anteriores y además se aplica de forma asimétrica ya que cuando la productividad cae, nunca se descuenta del incremento salarial.

Oliver Pardo, director del Centro Javeriano de Competitividad Foto: Cortesia Centro Javeriano de Competitividad

Los riesgos de subir el mínimo por encima de la inflación

Centro Javeriano de Competitividad advierte que existen dos riesgos latentes de subir el salario mínimo por encima del dato de la productividad: la pérdida y no creación de empleo formal y el costo fiscal en las finanzas públicas del país.

Según datos del Banco de la República, citados por el CJC, cada punto porcentual adiciona de aumento real en el salario mínimo hace que se dejen de crear cerca de 26.000 plazas formales al año y que se destruyan otras 20.000 plazas, un efecto acumulado de 46.000 empleos formales menos por año.

Y, de acuerdo a estimaciones del Carf, solo el incremento del salario mínimo para 2026, que fue del 23%, le implicó al estado costos de $4,7 billones en el sistema pensional, $0,6 billones en nómina pública y $2,7 billones menos en recaudo de impuesto de renta.

¿Qué proponen para el salario mínimo de 2027?

Además de sugerir un tope del 7% para el aumento del salario mínimo de 2027, el Centro Javeriano de Competitividad propone dos reformas.

La primera sería autorizar un salario equivalente al 70% de mínimo general durante los primeros seis meses de contratación formal en plazas de trabajo para jóvenes de entre 18 y 24 años, aclarando que a partir del séptimo mes pasarían a cobrar el 100% del salario mínimo.

La segunda reforma sería una modificación a la Ley 278 de 1996 para establecer que, si la mesa tripartita no logra consenso, la subida decretada por el Gobierno deba ser igual a la variación del IPC de noviembre del DANE.