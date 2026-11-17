Después de la subidas del salario mínimo, en dos dígitos, que se aplicaron en los años pasados, la expectativa con las cifras que destaparán los integrantes de la mesa tripartita son todas.

Lo que se ha escuchado hasta ahora es que los representantes de los trabajadores, que son las centrales obreras, aspiran a que continúe la racha de incrementos en dos dígitos.

Por ello, desde la perspectiva de los empleadores, la presidenta del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez, tomó la vocería para empezar a mostrar la posición del sector privado, que es uno de los que más empleo genera.

La negociación del salario mínimo está a punto de comenzar, pues el punto de partida será la confirmación del cronograma que se seguirá para tratar los temas necesarios e intentar tomar una decisión por acuerdo tripartito: empleadores, gobierno y sindicatos.

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En ese contexto, Gutiérrez no solo pidió reconocer que la coyuntura es “crítica para la productividad del país y las finanzas públicas”.

Reuniones de negociación para el alza del salario mínimo. Foto: @MinTrabajoCol

Por ello, en su pronunciamiento recordó que ya el año pasado habían advertido el riesgo que implicaba un aumento del 23 %, para el empleo formal, la inflación y la sostenibilidad de las empresas.

De ahí que hizo un llamado a reflexionar ahora, teniendo en cuenta lo que se viene encima. “Es momento de reflexionar. El problema no termina en la inflación. Para miles de micro, pequeñas y medianas empresas, el incremento salarial significó mayores costos en un entorno de dificultades financieras. Detrás de cada negocio que lucha por sobrevivir hay empleos, familias y proyectos de vida en riesgo”, aseguró.

Salario mínimo 2027 Foto: Getty Images

A juicio de la presidenta del Consejo Gremial, con todos los impactos que causa el alza del salario mínimo, sentaron su posición: “el incremento que se concerte —o que deba fijarse en ausencia de acuerdo— no debería superar la suma de inflación más productividad. Una cifra responsable debe proteger el ingreso real sin poner en riesgo el empleo, la sostenibilidad empresarial o el crecimiento”, advirtió una vez más.

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Por lo tanto, la esperanza de la vocera del Consejo Gremial es que “MinTrabajo, empleadores y trabajadores logren un acuerdo responsable”.

Según afirmó, la posición que siempre han defendido es la de proporcionar mejores ingresos para los trabajadores. No obstante, “el bienestar no puede medirse únicamente por el porcentaje de aumento del salario mínimo: debe reflejarse en poder adquisitivo, empresas sostenibles, más oportunidades de empleo formal y una economía capaz de crecer”.

Así las cosas, la presidenta del Consejo Gremial hizo un llamado a todos los colombianos, de cara al inicio de las negociaciones: “Que prime la sensatez y la responsabilidad en los integrantes de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales”.