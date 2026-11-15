Gobierno anuncia fecha clave para definir el aumento del salario mínimo en Colombia para 2027: esto deben saber los trabajadores

La cuenta regresiva para conocer el nuevo salario mínimo en Colombia ya comenzó. El incremento que recibirán los trabajadores a partir del primero de enero de 2027 será uno de los temas económicos más importantes de las próximas semanas, pues tendrá efectos directos sobre los ingresos de los hogares, los costos laborales y el comportamiento de la economía.

MinHacienda destaca reunión con el Banco Mundial sobre la Ley Rescate: “Esfuerzo de Colombia por salir del hueco fiscal”

La discusión tendrá un primer momento determinante el próximo miércoles, 18 de noviembre de 2026, cuando está prevista la instalación formal de la mesa de concertación salarial.

Diversas voces señalan la importancia de priorizar los criterios técnicos. Foto: Getty Images

En este espacio participarán representantes del Gobierno nacional, las organizaciones sindicales y los gremios empresariales, quienes deberán presentar sus argumentos y buscar un punto de encuentro sobre el porcentaje de aumento.

Aunque todavía no existe una cifra definitiva, las primeras estimaciones muestran diferencias importantes entre las propuestas de los trabajadores y las posiciones del sector empresarial.

¿Cuándo se definirá el aumento del salario mínimo de 2027?

El calendario de negociación contempla varias fechas que serán determinantes para establecer cuánto aumentará el salario mínimo en Colombia.

La primera será el 18 de noviembre, cuando comenzará formalmente la discusión entre los tres sectores que integran la mesa de concertación.

Posteriormente, se conocerán indicadores económicos que servirán como referencia para calcular el incremento, entre ellos la productividad y la inflación.

Estas son las fechas más importantes del proceso:

18 de noviembre: instalación de la mesa tripartita de concertación entre Gobierno, empresarios y trabajadores.

instalación de la mesa tripartita de concertación entre Gobierno, empresarios y trabajadores. 30 de noviembre: publicación del dato de productividad por parte del Dane.

publicación del dato de productividad por parte del Dane. 5 de diciembre: divulgación de la inflación correspondiente a noviembre.

divulgación de la inflación correspondiente a noviembre. 15 de diciembre: primer plazo para alcanzar un acuerdo entre las partes.

primer plazo para alcanzar un acuerdo entre las partes. 16 y 17 de diciembre: presentación y revisión de las salvedades de quienes no estén conformes con el resultado inicial.

presentación y revisión de las salvedades de quienes no estén conformes con el resultado inicial. Del 18 al 29 de diciembre: posibles reuniones adicionales para intentar acercar las posiciones.

posibles reuniones adicionales para intentar acercar las posiciones. 30 de diciembre: fecha límite para establecer el incremento por decreto si no existe consenso.

De esta manera, los colombianos podrían conocer el porcentaje definitivo durante la segunda mitad de diciembre. En caso de que las negociaciones no lleguen a buen término, el Gobierno tendrá la facultad de establecer el aumento mediante un decreto.

¿Cuánto podría subir el salario mínimo en Colombia para 2027?

Una de las principales inquietudes de los trabajadores tiene que ver con el porcentaje que se aplicará al salario básico vigente.

Para 2026, el salario mínimo quedó establecido en $1.750.905, mientras que el auxilio de transporte se fijó en $249.095. De esta manera, los trabajadores que reciben ambos conceptos tienen un ingreso mensual de $2.000.000.

Los colombianos podrían conocer el porcentaje definitivo durante la segunda mitad de diciembre. Foto: IA

Para el próximo año, las primeras proyecciones económicas muestran escenarios diferentes.

Dane reveló que la industria manufacturera creció 1,5% en septiembre, pero el empleo cayó 1,4%

Por el lado de las organizaciones sindicales, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha planteado un incremento del 38,5 %, una propuesta que llevaría el salario básico a cerca de $2.424.003.

En contraste, desde el sector empresarial se han planteado ajustes más moderados. Fenalco ha señalado que el incremento no debería superar el 9 %, mientras que diferentes estimaciones de analistas económicos ubican el posible aumento entre el 8 % y el 9 %.