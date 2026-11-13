Dane reveló que la industria manufacturera creció 1,5% en septiembre, pero el empleo cayó 1,4%

La producción real de la industria manufacturera en Colombia registró un crecimiento anual de 1,5% en septiembre de 2026 informó el Dane de acuerdo con los resultados de la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET).

Durante el mismo periodo, las ventas reales aumentaron 0,6%, mientras que el personal ocupado presentó una disminución de 1,4%.

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El comportamiento de la producción estuvo marcado por resultados mixtos entre los diferentes sectores industriales. De las 39 actividades manufactureras incluidas en la encuesta, 19 reportaron variaciones positivas, contribuyendo con 4,1 puntos porcentuales a la variación total anual.

📊 Según la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (#EMMET), en septiembre de 2026, la producción real de la industria manufacturera presentó una variación de 1,5%, las ventas reales de 0,6% y el personal ocupado de -1,4%. 🏭 De las 39 actividades industriales representadas por la encuesta, un total de 19 registraron variaciones positivas en su producción real, sumando 4,1 puntos porcentuales a la variación total anual y 20 subsectores con variaciones negativas que restaron en conjunto 2,6 puntos porcentuales a la variación total. 👨‍💻 Consulten todos los resultados aquí: https://t.co/0uXCxkSNtn — DANE Colombia (@DANE_Colombia) November 13, 2026

Por su parte, las otras 20 actividades registraron resultados negativos, restando en conjunto 2,6 puntos porcentuales al crecimiento de la industria.

Estas cifras reflejan un balance positivo para la producción manufacturera durante septiembre, aunque evidencian contrastes en el desempeño de las actividades industriales y una reducción en el empleo del sector.

Entre enero y septiembre de 2026, la producción real manufacturera acumuló un crecimiento de 0,5%, las ventas reales aumentaron 0,2% y el personal ocupado disminuyó 1,0%.

En este periodo, 17 de las 39 actividades industriales reportaron incrementos en su producción, con un aporte de 2,8 puntos porcentuales, mientras que 22 subsectores registraron caídas que restaron 2,3 puntos porcentuales.

A nivel departamental, Bolívar presentó uno de los mayores crecimientos de la producción real en septiembre, con una variación de 13,8%, seguido de Cundinamarca, con 7,3%; Atlántico, con 6,9%; y Boyacá, con 4,7%.

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En contraste, Córdoba registró la mayor caída, con una variación de -36,3%, seguido de Cauca (-8,5%), Santander (-7,1%) y Caldas (-7,0%).

Por ciudades, Santiago de Cali lideró el crecimiento de la producción real con 14,4%, seguida de Cartagena de Indias, con 11,0%; Yumbo, con 8,7%; y Barranquilla, con 7,2%. Bogotá registró un crecimiento de 1,0%, mientras que Medellín presentó una caída de 3,2%.

Encuesta Mensual de Comercio Foto: Dane

En cuanto a las áreas metropolitanas, Barranquilla tuvo el mejor desempeño, con un crecimiento de 7,3% en su producción real, y una contribución de 0,5 puntos porcentuales a la variación nacional. Por su parte, el Valle de Aburrá registró una disminución de 2,0%.

Los resultados muestran que, aunque la producción manufacturera logró mantenerse en terreno positivo durante septiembre, el crecimiento estuvo acompañado de una contracción del empleo y de diferencias importantes entre las actividades industriales y las regiones del país.