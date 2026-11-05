Radiografía al comportamiento del empleo tras los resultados de septiembre y ‘ad portas’ de iniciar discusión de salario mínimo

A pocos días de iniciarse la discusión del salario mínimo, el Dane publicó los resultados del mercado laboral del mes de septiembre. Distintos analistas han puesto la lupa en el comportamiento del empleo y han hecho una radiografía sobre él, en la que se destaca la recuperación, tras el deterioro observado en agosto.

Según un informe de BBVA Research, para septiembre la tasa de desempleo nacional disminuyó de 8,2 % a 8,0 % en términos anuales, debido a una menor participación laboral, mientras que la tasa de ocupación permaneció estable. En términos desestacionalizados, la tasa de desempleo cayó de 9,7 % en agosto a 8,7 % en septiembre, aunque se mantuvo por encima del 8,3 % registrado en julio.

En septiembre de 2026, el total de ocupados aumentó 1,3 % frente al mismo mes del año anterior, mientras que el número de desempleados disminuyó 0,8 % y la población inactiva aumentó 1,6 %, explica un análisis de Corficolombiana. El mayor incremento en el empleo se registró en el segmento de empleados particulares, añade el informe, y dice que la disminución en la tasa de desempleo de septiembre se explicó por una menor tasa global de participación, mientras que la tasa de ocupación se mantuvo constante.

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En septiembre se crearon 322.000 empleos frente al mismo mes de 2025, equivalentes a un crecimiento anual del 1,3 %, dice el BBVA. “Aunque esta cifra representa una mejora frente a la destrucción de empleo registrada en agosto, el crecimiento continúa por debajo de su promedio histórico y de los niveles observados en el primer semestre del año. Comercio, industria, transporte y actividades profesionales lideraron la creación de empleo, mientras que agricultura, actividades artísticas, información y administración pública, salud y educación registraron caídas. Esta última rama presentó su primera contracción desde julio de 2025”, asegura el informe de esta firma.

En septiembre de 2026, los sectores comercio, industria y transporte fueron los que más contribuyeron a la creación de empleo. Frente a septiembre de 2025, los sectores agropecuario, entretenimiento y administración pública fueron los que más destruyeron empleo. Foto: SEMANA

Por su parte, Corficolombiana asegura que, en septiembre de 2026, los sectores comercio, industria y transporte fueron los que más contribuyeron a la creación de empleo. Frente a septiembre de 2025, los sectores agropecuario, entretenimiento y administración pública fueron los que más destruyeron empleo.

Según un estudio de Bancolombia, el resultado de la caída del desempleo en el noveno mes del año reflejó una recuperación parcial del mercado laboral tras el impacto inicial del terremoto del 10 de agosto sobre la ocupación.

“En esta línea, durante septiembre se crearon cerca de 322.000 puestos de trabajo. Nueve de los trece sectores registraron aumentos en la ocupación. Comercio y reparación de vehículos, manufactura, logística y actividades profesionales lideraron la creación de empleo, con 418.000 nuevos ocupados en conjunto. En contraste, los sectores agropecuario, entretenimiento, sector público y comunicaciones registraron una pérdida de 277.000 puestos de trabajo, lo cual marcó una interrupción en la contribución positiva que venía registrando el sector público a la creación de empleo”, añade Bancolombia.

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A su vez, Corficolombiana advierte que, en septiembre de 2026, los ocupados formales crecieron 2,2 % y los ocupados informales 0,6 %. “La tasa de informalidad se ubicó en 54,8 % en el trimestre móvil junio-agosto de 2026, 0,4 puntos porcentuales por debajo de la registrada en el mismo período de 2025. La reducción coincidió con menores tasas de informalidad en los sectores de comunicaciones, actividades profesionales y transporte”, dice.

Y agrega que los subsectores que tuvieron la mayor generación de empleo en el trimestre móvil julio–septiembre 2026 fueron: actividades de atención a la salud humana, comercio al por mayor y actividades de servicios de comidas y bebidas. En contraste, los subsectores de mayor reducción en el número de ocupados en el mismo trimestre móvil fueron agricultura, ganadería y caza, confección de prendas de vestir y actividades de los hogares individuales como empleadores de personal doméstico.

Para BBVA, por posición ocupacional, el empleo no asalariado creció más que el asalariado (1,7 % frente a 1,0 %), impulsado principalmente por los trabajadores por cuenta propia y los empleadores. “Entre los asalariados, el aumento del empleo particular contrastó con la reducción de los empleados del gobierno”, afirma su estudio.

Frente a la tasa de informalidad, Bancolombia destaca que, a nivel nacional, se ubicó en 54,2% en septiembre de 2026, 0,3 puntos porcentuales por debajo de la registrada en el mismo mes de 2025. Foto: Especial para El País

En este sentido, según Corficolombiana, en septiembre de 2026, el aumento del empleo estuvo explicado principalmente por los empleados particulares y los cuenta propia, que registraron incrementos anuales de 184.000 y 144.000 personas ocupadas, respectivamente. En contraste, los empleados del gobierno se contrajeron en 68 mil ocupados frente al mismo mes del año anterior.

El informe de Corficolombiana establece que, en el noveno mes del año, los ocupados formales crecieron 2,2 % mientras que los informales crecieron 0,6 %. Como resultado, la tasa de informalidad se redujo 0,3 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior, alcanzando el 54,2 %.

Puntualiza esta firma que, al analizar el trimestre móvil junio–agosto de 2026, el número de ocupados formales creció 2,4 %, mientras que el de informales aumentó 1,0 %. El número de ocupados formales se incrementó anualmente en 260.000, jalonado principalmente por el sector de administración pública (155.000 nuevos puestos de trabajo formal) y actividades profesionales (44.000 nuevos puestos de trabajo formal). El número de ocupados informales creció anualmente en 128.000. Los sectores que concentraron este aumento fueron construcción y comercio, que en conjunto aportaron 169.000 empleos nuevos.

Frente a la tasa de informalidad, Bancolombia destaca que, a nivel nacional, se ubicó en 54,2 % en septiembre de 2026, 0,3 puntos porcentuales por debajo de la registrada en el mismo mes de 2025. Por dominio geográfico, la informalidad en las zonas urbanas se situó en 40,7 %, lo que representó una disminución anual de 1,9 puntos porcentuales. En las zonas rurales, por su parte, la tasa se ubicó en 82,7 %, lo que implica una reducción de 1,6 puntos porcentuales frente a septiembre de 2025.

“La informalidad continúa representando una proporción significativa de la ocupación total, en un contexto en el que la generación de empleo sigue concentrándose en categorías como obreros o empleados particulares y empleados domésticos, ocupaciones que históricamente presentan mayores niveles de informalidad”, concluye Bancolombia.