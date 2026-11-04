Exportaciones repuntan, pero siguen dependiendo del oro y el petróleo

Las exportaciones colombianas registraron una recuperación en septiembre, pese a la fuerte revaluación del peso frente al dólar, que ha presionado la competitividad de los productos nacionales en los mercados internacionales.

Según el Dane, las ventas externas alcanzaron los 5.410,7 millones de dólares, un crecimiento del 16,4 % frente a los 4.650,3 millones registrados en el mismo mes de 2025. Esto representó un aumento de 760,4 millones de dólares.

Exportaciones colombianas de confitería caen 13,2 %, pero nuevos mercados ganan terreno

El resultado se produjo en medio de una significativa caída de la tasa de cambio. Al cierre de septiembre, el dólar se ubicó en 3.341,23 pesos, frente a los 3.757,08 pesos con los que comenzó 2026. Esto equivale a una reducción del 11,1 % en los primeros nueve meses del año.

La tendencia se prolongó durante octubre. Al 4 de noviembre, la tasa representativa del mercado se situó en 3.235,59 pesos, con lo que la caída acumulada del dólar en 2026 llegó al 13,9 %. Esta situación reduce los pesos que reciben los exportadores por cada dólar vendido, aunque el efecto varía según sus costos e ingresos en moneda extranjera.

Oro y petróleo lideraron el crecimiento

El mayor impulso provino de las exportaciones de oro no monetario, que aumentaron 87,5 %, al pasar de 419,7 millones de dólares en septiembre de 2024 a 786,9 millones un año después.

También sobresalieron las ventas de combustibles y productos de las industrias extractivas, que crecieron 13,3 %, hasta alcanzar 2.236,5 millones de dólares. Dentro de este grupo, el petróleo y sus derivados registraron un incremento del 40,2 %.

Exportaciones colombianas a septiembre de 2026 Foto: Dane

Las manufacturas mostraron una recuperación del 9,3 %, con ventas por 1.113,1 millones de dólares. Los productos químicos aumentaron 9,7 %, los artículos manufacturados clasificados según el material crecieron 13,8 % y el ferroníquel avanzó 138 %.

En el sector agropecuario, alimentos y bebidas, el crecimiento fue del 2,9 %. Sobresalieron los extractos y concentrados de café, con un aumento del 50,4 %; el aceite de palma, con 21,5 %, y las flores, con 15,6 %.

Sin embargo, las exportaciones de banano cayeron 26 % y las de frutas frescas o secas disminuyeron 41,1 %.

Italia, entre los destinos más dinámicos

Italia registró uno de los mayores incrementos, con un crecimiento del 345,1 % en las compras de productos colombianos, impulsado por el oro y el petróleo. Estados Unidos continuó como el principal socio comercial, con exportaciones por 1.367 millones de dólares, un aumento del 10,1 %.

Exportaciones colombianas a septiembre de 2026. Foto: Dane

También crecieron las ventas hacia Emiratos Árabes Unidos (172,9 %), Puerto Rico (129,8 %), China (44,2 %) e India (24,3 %). En contraste, las exportaciones hacia Perú disminuyeron 59,4 %.

Entre enero y septiembre, las ventas externas del país acumularon 42.301,8 millones de dólares, un crecimiento del 13,3 %. No obstante, las manufacturas registraron una caída del 0,2 % y los productos agropecuarios retrocedieron 3,3 %, lo que evidencia que la recuperación sigue concentrada en determinados productos.

¿Dónde están las oportunidades para invertir en Colombia? Los proyectos que podrían impulsar el crecimiento del país

De las cifras de exportaciones presentadas por el Dane, Santiago Pardo, presidente de Analdex, destacó el aumento de las ventas externas a mercados de la región latinoamericana como México, Brasil y, particularmente, Venezuela, con un aumento cercano al 20 %.

“Venezuela ya entra al top 5 de los destinos de exportación de los productos no mineroenergéticos. El reto será entonces que las exportaciones no solamente continúen creciendo, sino que diversifiquemos nuestra canasta exportadora y nuestros destinos de exportación”.