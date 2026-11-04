Subsidio para desempleados por el terremoto: Gobierno fijó fechas clave para estos giros

La Superintendencia del Subsidio Familiar (Supersubsidio) expidió nuevas directrices obligatorias para vigilar el desembolso y reporte de la Protección Económica extraordinaria dirigida a las personas que se quedaron sin empleo debido al terremoto del pasado 10 de agosto.

¿Perdió el empleo por el terremoto? Así puede solicitar el nuevo auxilio de las cajas de compensación

Supersubsidio busca asegurar que los recursos lleguen oportunamente a los beneficiarios, evitando irregularidades, dobles cobros o desvíos mediante un estricto seguimiento contable y financiero.

¿Cuál es el tiempo límite?

La fecha límite de reconocimiento legal para el beneficio será hasta el 31 de diciembre de 2026. Si la solicitud de la persona se aprueba dentro de este plazo, los giros pendientes podrán completarse después.

Recuerde que las cajas de compensación tienen 10 días hábiles para verificar y emitir la decisión y el primer giro debe recibirse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de aprobación, mientras que el segundo giro se realizará dentro de los 30 días calendario posteriores al primer pago.

¿Cómo saber si soy apto para este subsidio?

Si usted desea saber si puede recibir este beneficio de la Protección Económica extraordinaria, debe cumplir con estos requisitos:

Ser mayor de edad. Estar en el Registro Único de Damnificados de la UNGRD. Estar sin empleo ni actividad remunerada o fuentes de ingresos al momento de postularse y durante cada uno de los desembolsos. Contar con al menos 6 meses de aportes a cualquier caja de compensación durante los 5 años anteriores al 10 de agosto de 2026, de forma dependiente o independiente y con aportes continuos y discontinuos. Estar en las categorías A o B de la caja de compensación. No estar pensionado por vejez, invalidez o sobreviviencia. No recibir ninguna transferencia económica ordinaria del Mecanismo de Protección al Cesante ni otro subsidio de sustitución de ingresos por la misma emergencia.

¿Cómo puedo solicitar el subsidio?

Debe realizar este trámite en la última caja de compensación familiar a la que cotizó o estuvo afiliado y puede realizar la solicitud mediante canales virtuales o presenciales, dependiendo de la entidad.

Tenga en cuenta que el trámite es totalmente gratuito y se recomienda no acudir a tramitadores ya que no son necesarios para gestionar la solicitud.

Estas postulaciones se aprobarán en el orden cronológico de la radicación, hasta agotar el presupuesto asignado.

Las cajas de compensación familiar serán las encargadas de gestionar el auxilio para las personas que quedaron desempleadas tras el terremoto. Foto: Composición Semana% Getty Imagen - API

¿Cuál es el monto del subsidio y el método de pago?

El monto total de la Protección Económica extraordinaria con motivo del terremoto del pasado 10 de agosto equivale a medio salario mínimo legal mensual vigente (0,5 SMMLV) de 2026, es decir cerca de $875.000.

Este monto se divide en dos giros mensuales consecutivos del 50%, de aproximadamente $437.00 cada uno.

Los fondos vienen del 10% de los saldos disponibles y no comprometidos de de cinco subcuentas del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC).

La vigilancia de Supersubsidio

La entidad también fijó las fechas en las que las cajas de compensación deberán realizar los reportes de postulantes, beneficiarios y ejecución del subsidio.

El 25 de noviembre de 2026, las cajas deben tener el primer reporte con el listado de postulantes y beneficiarios, y para el 7 de diciembre deben realizar un reporte sobre la ejecución de los recursos.