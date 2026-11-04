Otro tema que marcará el rumbo de la economía colombiana para 2027 será el de la iniciativa que busca eliminar los impuestos saludables, que se cobran desde noviembre de 2023.

En ese contexto, Daniel Briceño, representante a la Cámara por Bogotá, quien presentó el proyecto de ley, expuso los argumentos con los que busca derogar este tributo y sus argumentos centrales.

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Cabe recordar que este gravamen aplica a dos tipos de productos. Así, existen el Ibua (impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas) e Icui (impuesto a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente); esto incluye comestibles con alto contenido de sodio, grasas saturadas o azúcares añadidos.

Briceño cuestionó la lealtad tributaria y política, destacando que el presidente Abelardo De La Espriella, en campaña, dijo que no subiría este impuesto y, ahora, la iniciativa de la Ley de Rescate Económico sí lo plantea.

“Lo que vemos con este impuesto es un debate que quiere hacer ver que los estratos 1 y 2 comen mal. ¿Acaso los 5 y 6 no lo hacen?”, dijo.

Daniel Briceño, representante a la Cámara por Bogotá. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Las 5 claves

Los argumentos de Briceño se concentraron en cinco aspectos: