Otro tema que marcará el rumbo de la economía colombiana para 2027 será el de la iniciativa que busca eliminar los impuestos saludables, que se cobran desde noviembre de 2023.
En ese contexto, Daniel Briceño, representante a la Cámara por Bogotá, quien presentó el proyecto de ley, expuso los argumentos con los que busca derogar este tributo y sus argumentos centrales.
Cabe recordar que este gravamen aplica a dos tipos de productos. Así, existen el Ibua (impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas) e Icui (impuesto a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente); esto incluye comestibles con alto contenido de sodio, grasas saturadas o azúcares añadidos.
Briceño cuestionó la lealtad tributaria y política, destacando que el presidente Abelardo De La Espriella, en campaña, dijo que no subiría este impuesto y, ahora, la iniciativa de la Ley de Rescate Económico sí lo plantea.
“Lo que vemos con este impuesto es un debate que quiere hacer ver que los estratos 1 y 2 comen mal. ¿Acaso los 5 y 6 no lo hacen?”, dijo.
Las 5 claves
Los argumentos de Briceño se concentraron en cinco aspectos:
- Según Fenalco, las ventas de las tiendas han caído en promedio un 25,4 % desde la entrada en vigor de los impuestos en noviembre de 2023; además, el 94,8 % de las empresas productoras de alimentos potencialmente gravados identificadas por la Andi son micro o pequeñas, por lo que el impacto negativo no es menor, dijo Briceño.
- Los impuestos saludables lograron cerca de $ 3 billones en 2025, pero los recursos ingresan al Presupuesto General de la Nación, “sin destinación específica al sector salud”, expresó.
- Aseguró que no “están defendiendo el consumo excesivo de azúcar, sino que el Estado eduque, prevenga y demuestre resultados antes de seguir encareciendo los productos que compran los colombianos”.
- Los impuestos saludables son una política tributaria que considera regresiva, que afecta al comercio popular y “su efectividad sanitaria en Colombia todavía requiere una evaluación rigurosa”, indicó.
- El Gobierno “nos muestra que la gente compra menos gaseosas, pero eso no demuestra por sí solo que esté consumiendo menos azúcar, menos grasas o que esté mejorando su salud. Si los colombianos simplemente sustituyen un producto por otro, ¿cuál es el verdadero resultado sanitario del impuesto?”.