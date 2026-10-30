¿Cómo describiría qué son las soluciones biológicas en agricultura?

RODRIGO GARCÍA (R. G.): Los desafíos de la agricultura incluyen malezas, plagas y enfermedades, además de los efectos del clima, el estrés ambiental y la salud del suelo. En ese contexto, los productos biológicos son parte de una agricultura más sostenible: amplían las opciones para manejar la resistencia, cuidar el suelo, gestionar residuos en los alimentos y enfrentar los impactos del cambio climático.

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También pueden contribuir a la agricultura regenerativa. Derivados o inspirados en la naturaleza, complementan los insumos tradicionales e incluyen organismos, moléculas naturales, extractos vegetales y otros materiales de origen biológico.

¿Tienen categorías estos productos?

R. G.: Sí. Se suelen agrupar en tres categorías. Los biocontroles ayudan a manejar plagas y enfermedades. Los bioestimulantes favorecen la resistencia de las plantas frente a la sequía, el calor, el frío y otros factores de estrés, y pueden mejorar la calidad de los cultivos. Se aplican sobre las plantas, las semillas o en el entorno de las raíces.

Por último, las soluciones para la eficiencia en el uso de nutrientes (NUE) contribuyen al crecimiento, el desarrollo y el rendimiento. Algunas mejoran la absorción de nutrientes al favorecer el desarrollo de las raíces y la salud del suelo.

¿Por qué un agricultor en Colombia elegiría usar este tipo de productos? ¿Están de moda?

R. G.: No. Está lejos de ser una moda: el segmento ya avanza de manera consistente porque responde a necesidades concretas. La sustentabilidad, las expectativas de consumidores y mercados internacionales y el aporte a la agricultura regenerativa impulsan su desarrollo.

Además, estas soluciones pueden contribuir a la salud del suelo y a mejorar su capacidad para retener el agua, algo relevante frente a la escasez. También pueden favorecer la captura y el almacenamiento de carbono, y contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

¿Los productos biológicos reemplazarán a los convencionales de protección de cultivos?

R. G.: Su función es complementaria, dentro de un manejo integrado. Frente a desafíos como el cambio climático y la necesidad de producir más con menor impacto, los agricultores necesitan una caja de herramientas amplia. Por eso, los productos biológicos ganan lugar como parte del manejo integrado de cultivos.

Son herramientas que se suman a las buenas prácticas agrícolas y pueden ayudar a mejorar la eficiencia y la resiliencia. No se trata de reemplazar lo que funciona ni de depender de una única solución, sino de contar con más opciones de manejo. Cada elección debe atender las necesidades del cultivo y el objetivo del programa, con apoyo técnico.

¿Se está usando Inteligencia Artificial en biológicos?

R. G.: Como en otros sectores, la inteligencia artificial ayuda a impulsar el descubrimiento y desarrollo de productos biológicos. Puede agilizar la investigación, optimizar combinaciones de ingredientes y estimar su rendimiento. Así, contribuye a acortar los tiempos de desarrollo. Compañías de tecnología agrícola (AgTech), como Syngenta, cumplen un papel importante para que estos avances lleguen de manera eficiente a los agricultores.