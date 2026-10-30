“Aquí estoy, amiga”: Yina Calderón llegó a las afueras de la cárcel Picaleña para enviar mensaje a Epa Colombia

La creadora de contenido Yina Calderón volvió a ser tendencia en redes sociales tras publicar un video en las inmediaciones de la carcel de Ibagué (Coiba Picaleña).

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En el video, Calderón envió un mensaje de apoyo a Daneidy Barrera Rojas, conocida públicamente como ‘Epa Colombia’, quien se encuentra privada de la libertad en ese centro penitenciario.

En el material compartido en sus redes sociales, Yina Calderón enfocó la infraestructura del centro penitenciario ubicado en la capital del Tolima y expresó: “¿En cuál de todas estas estará mi amiga?”. Posteriormente, acompañó la publicación con la frase “Aquí estoy, amiga”.

El hecho generó diversas reacciones entre los seguidores de ambas influenciadoras, dado que vuelve a poner en el foco público la situación jurídica de Barrera Rojas.

De acuerdo con lo expresado por Calderón en intervenciones previas a través de transmisiones en vivo, ya había manifestado su intención de estar pendiente del proceso de su amiga.

Según declaraciones entregadas por la propia Yina Calderón en mayo de 2025, existieron intentos previos de visita cuando Daneidy Barrera se encontraba en Bogotá.

En esa oportunidad, Calderón afirmó que, pese a contar con una autorización inicial para ingresar a la cárcel El Buen Pastor, recibió posteriormente una notificación oficial vía correo electrónico donde se le informaba que el permiso no procedía.

Meses después, en julio de 2025, durante una entrevista concedida al programa Buen Día Colombia, Calderón explicó que el distanciamiento presencial también respondía a una decisión personal de Barrera Rojas.

Según detalló en su momento, Epa Colombia atravesaba por un periodo emocional complejo y había optado por limitar su esquema de visitas exclusivamente a su núcleo familiar cercano, integrado por su madre y su pareja, Karol Samantha.

No obstante, en septiembre de 2026, la creadora de contenido confirmó que logró establecer comunicación telefónica con la empresaria tras casi dos años sin contacto directo, confirmando que la conversación se produjo cuando Barrera ya se encontraba en el centro carcelario de Ibagué.

Daneidy Barrera Rojas cumple una condena de 63 meses y 15 días de prisión (equivalente a 5 años y 2 meses) tras ser hallada responsable de los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en el servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas.

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Los hechos ocurrieron en noviembre de 2019, cuando la influenciadora grabó y difundió videos realizando destrozos en la infraestructura de una estación del sistema TransMilenio en Bogotá durante las jornadas de protesta social.

Respecto a su lugar de reclusión, el traslado al Complejo Carcelario y Penitenciario Coiba Picaleña de Ibagué se oficializó el 7 de agosto de 2026.