Yina Calderón lanzó ácido comentario a Mike Bahía en plena transmisión en vivo: así reaccionó el cantante

Yina Calderón se convirtió en una de las invitadas especiales de los Premios Billboard de la Música Latina 2026, un evento que reunió a destacadas figuras de la industria musical y del entretenimiento. Allí, la influenciadora colombiana no pasó desapercibida debido a que mostró su faceta más polémica.

Como participante de Juego de Villanos, Yina Calderón llegó dispuesta a demostrar que sus comentarios directos, sus ocurrencias y maldades podían incomodar a más de uno.

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Por eso, fiel a su estilo, la creadora de contenido no dudó en abordar al cantante Mike Bahía, a quien le lanzó un ácido comentario en plena transmisión en vivo, generando una ola de reacciones entre los internautas a través de las plataformas digitales.

“No sé qué le vio”

En la grabación, que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, se puede ver a la influenciadora en la gala de este prestigioso evento musical, que se llevó a cabo el 22 de octubre en el James L. Knight Center, ubicado en Miami, Florida.

En medio del recorrido que realizaba por el lugar, Yina se encontró con el cantante colombiano Mike Bahía, quien en ese momento se encontraba concediendo una entrevista frente a las cámaras.

Justo en ese momento, sin perder la oportunidad de protagonizar una situación inesperada, Calderón decidió acercarse e intervenir en la conversación con un comentario que, en un primer momento, parecía ser un elogio, pues aseguró que era un hombre afortunado por tener a su lado a una de las mujeres más bellas de Colombia.

Yina Calderón, creadora de contenido. Foto: Instagram @yinacalderontv

“Estamos con el hombre que tiene la esposa más bella de todo el país, la más, el cuerpazo, los abdominales, la chocolatina.

Con esta afirmación, Yina hizo referencia a la cantante Greeicy Rendón, reconocida por su trayectoria musical, su carisma, belleza y habilidades como bailarina.

No obstante, después de destacar las cualidades de Greeicy, la creadora de contenido cambió el tono de sus comentarios al referirse a su pareja, pues manifestó que no entendía qué le había visto la cantante para estar con él.

De esta manera, Yina Calderón afirmó que, desde su perspectiva, Mike Bahía no le parecía lo suficientemente atractivo como para estar al lado de una mujer como ella. “Yo no sé qué le vio ella a él, pero bueno”, comentó entre risas.

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Así reaccionó Mike Bahía frente al ácido comentario de Yina Calderón

Lejos de mostrarse incómodo o molesto por los comentarios de Calderón, Mike Bahía confirmó que tiene a su lado a una de las mujeres más hermosas del país y, con picardía, aseguró que solo él conoce todo lo que la hace una mujer atractiva. “La más hermosa y lo que no se le ve”, expresó.

Entre las reacciones que generó esta escena, muchos critican a Yina Calderón por el comentario que le hizo al intérprete ‘Buscándote’; mientras que otros se han enfocado en aplaudir la manera en la que el artista manejó la situación.