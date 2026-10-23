Miley Cyrus conmovió a sus seguidores tras inesperado gesto con una fan con cáncer; la escena se viralizó en redes

Miley Cyrus no para de sorprender a sus admiradores. En esta ocasión, la artista estadounidense se convirtió en la protagonista de un video que ha conmovido el corazón de millones de usuarios en las plataformas digitales.

La grabación fue filmada después de un concierto en el Hollywood Bowl, en Los Ángeles, luego de que la cantante decidiera tomarse un espacio para cumplir el sueño de una de sus fanáticas con cáncer.

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Así se concretó su encuentro

La historia comenzó cuando Cash Jacobs, una admiradora de Miley Cyrus, recurrió a su cuenta de TikTok para compartir detalles sobre su diagnóstico y hablar abiertamente de la difícil batalla que enfrenta contra el cáncer de mama.

En medio de este proceso, la joven también expresó uno de sus mayores deseos: tener la oportunidad de conocer personalmente a la cantante y que fuera ella quien la rapara.

“Tengo cáncer de mama en etapa 3 y quiero que Miley Cyrus me rape la cabeza”, comentó en su publicación.

Posteriormente, Jacobs pidió ayuda a sus seguidores para etiquetar a la cantante y a su equipo, todo esto con la intención de cumplir ese deseo antes de iniciar la quimioterapia.

Así fue el emotivo gesto de Miley Cyrus que se viralizó en redes

La grabación despertó una ola de reacciones en las redes sociales, tanto así que la solicitud de la joven habría llegado hasta el equipo de Miley Cyrus, que, al parecer, se puso en contacto con ella para hacer posible su encuentro.

El emotivo momento no tardó en captar la atención de los usuarios y viralizarse en distintas plataformas digitales, donde varios internautas no solo han celebrado la oportunidad que tuvo Jacobs de con conocer a Miley, sino que también han aplaudido el gesto de la artista al tomarse el tiempo de cumplirle el deseo a su fanática.

“Gracias al universo por unirnos y por celebrar nuestra conexión y lo que la música hace por el mundo; une a personas como tú y como yo que de otro modo tal vez nunca se conocerían”, fueron las palabras que mencionó Cyrus segundos antes de iniciar con el corte de cabello que le pidió su seguidora.

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Además, le compartió un mensaje de solidaridad y fortaleza en este difícil momento que enfrenta e, incluso, aprovechó el espacio para llenarla de elogios y hacerla sentir un poco más cómoda con este proceso.

Vale recordar que Miley Cyrus actualmente se encuentra presentando en los escenarios su nuevo álbum musical, titulado ‘Bass Persuades’, que se lanzó oficialmente en septiembre de 2026.