Vincent Kompany, DT del Bayern, salió en ambulancia hacia un hospital de Múnich: esto se sabe

Vincent Kompany, director técnico del Bayern Múnich, fue trasladado en ambulancia a un hospital de la ciudad este viernes, de acuerdo a los primeros reportes de la prensa alemana.

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“Horas antes, un helicóptero había aterrizado en el campo de entrenamiento de la calle Säbener Straße”, apuntó el diario Bild.

Kompany estaba programado para oficiar una rueda de prensa como previa al partido de la Bundesliga ante Friburgo; sin embargo, los periodistas se encontraron con esta noticia en su llegada a la sede deportiva del Bayern Múnich.

Sky Sports Alemania aseguró que el técnico “se desplomó” durante la sesión de este viernes y por eso fue necesaria la intervención de organismos de emergencia, incluido “un helicóptero de rescate”.

¿Qué le pasó a Vincent Kompany, DT del Bayern?

Vincent Kompany venía arrastrando problemas de salud desde la semana pasada, cuando estuvo sentado casi todo el partido de Bayern Múnich vs. RB Leipzig en el Allianz Arena. De hecho, el DT no asistió a la rueda de prensa y en su lugar estuvo Max Eberl, director deportivo del club, dando declaraciones.

La presencia de Kompany en el duelo de la Champions contra el Arsenal estuvo en duda hasta último momento, pero el entrenador belga aseguró sentirse capaz de dirigir en la línea.

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“Como entrenador, siempre quieres hacerlo todo y lograrlo todo. La semana pasada contraje un virus bastante fuerte y, por supuesto, no le hice caso a mi cuerpo, y entonces, en cierto momento, mi cuerpo me dijo: ¡Para ya!“, declaró el pasado miércoles.

En la interna del Bayern se pensaba que era un asunto superado por los signos de recuperación que dio durante la semana, pero ahora crece la preocupación sobre el estado de salud de su entrenador principal.

Si Vincent Kompany no alcanza a recuperarse a tiempo para el domingo, la responsabilidad de tomar decisiones y dar instrucciones quedaría en manos de sus asistentes: Aaron Danks y René Marić.

Vincent Kompany, DT del Bayern Múnich de Alemania. Foto: AP Photo/Martin Meissner

Bajas sensibles en el Bayern

Esta semana ha sido difícil para el Bayern de Múnich. Además de la situación médica de Kompany, también sufrieron la lesión muscular de Luis Díaz y la baja de Joshua Kimmich por el fallecimiento de su padre.

De hecho, el mediocampista alemán todavía no se ha reincorporado a los entrenamientos y está prácticamente descartado para el partido contra Friburgo.

Luis Díaz, por su parte, inició el proceso de recuperación por una leve rotura fibrilar sufrida en los últimos minutos del partido ante Arsenal. Se espera que el colombiano esté al menos un mes fuera de las canchas y regrese hasta después del parón internacional de noviembre.

El Bayern Múnich marcha como líder de la Bundesliga, pero en Champions está fuera de la zona de clasificación a octavos y necesita de sus mejores herramientas para reencauzar el camino.