Festival Hip Hop al Parque 2026: estos serán los cierres y desvíos viales a tener en cuenta en Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá se prepara para recibir múltiples eventos en la ciudad, entre ellos el Festival Hip Hop al Parque 2026, la jornada que reúne a amantes del rap, el breaking y demás expresiones de música y cultura urbana.

Así serán los cierres y desvíos que los conductores enfrentarán por el “RETO WIN 7K y 11K”

El evento tendrá lugar en el Parque Metropolitano Simón Bolívar el próximo sábado 24 y domingo 25 de octubre de 2026, contando con una entrada gratuita para todas aquellas personas mayores de 14 años.

Al ser un evento que espera la asistencia de muchos ciudadanos, el Distrito ha autorizado la implementación de múltiples cierres viales en distintos puntos de la capital, haciendo un llamado a los conductores para que planifiquen sus viajes y conozcan las vías alternativas que indica la Alcaldía.

Las entidades correspondientes emitieron una serie de recomendaciones y observaciones para los participantes del evento y aconsejaron llegar al sitio a través de medios de transporte público como el SITP o TransMilenio.

Se aconseja seguir las indicaciones que emitan las autoridades de tránsito, el personal de la organización y la Secretaría Distrital de Movilidad para minimizar el impacto que el evento puede ocasionar en la ciudad.

Programación de cierres y desvíos viales para el Festival Hip Hop al Parque 2026.

La Secretaría Distrital de Movilidad informó sobre los siguientes cierres viales que fueron autorizados en el marco del Festival Hip Hop al Parque 2026:

Tramo vial Día Horario Calzada norte de la avenida Calle 63, entre avenida Carrera 60 y avenida Carrera 68 24 y 25 de octubre de 2026 8:00 a. m. a 10:30 p. m. Calzada sur de la avenida Calle 63, entre avenida Carrera 68 y avenida Carrera 60. 24 y 25 de octubre de 2026 8:00 a. m. a 10:30 p. m. Ciclorruta de la calzada sur de la avenida calle 63, entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60 24 y 25 de octubre de 2026 8:00 a. m. a 10:30 p. m.

El Distrito indica que aquellos usuarios que vayan en sentido norte-sur por la avenida carrera 60 y tomen la avenida calle 63 al occidente tendrán que continuar por la avenida carrera 60 al sur y avenida 53 o avenida calle 26 al occidente.

En caso de que el conductor esté cruzando por la avenida Calle 63 en sentido oriente-occidente, se aconseja tomar la avenida Carrera 60 al sur y avenida Calle 53 o avenida Calle 26 al occidente.

Cierres viales Hip Hop al Parque 2026 Foto: Secretaría Distrital de Movilidad - API

La Alcaldía informa que los usuarios que transiten en sentido occidente-oriente por la avenida calle 63 tomen la avenida carrera 68 al norte y continúen por la avenida calle 68 al oriente.

Quienes circulen en sentido norte-sur por la avenida Carrera 68 y deseen tomar la avenida Calle 63 al oriente deberán continuar por la avenida Carrera 68 al sur y luego tomar la avenida Calle 26 al oriente.

Cierres viales Hip Hop al Parque 2026 Foto: Secretaría Distrital de Movilidad - API

En caso de que los conductores se estén desplazando en sentido sur-norte por la avenida Calle 63 al oriente, tendrán que tomar por la avenida Calle 53 al oriente.