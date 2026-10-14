Hip Hop al Parque 2026 ya tiene fecha: estos son los artistas que pondrán a sonar a Bogotá en octubre

Bogotá se prepara para recibir una nueva edición de Hip Hop al Parque, uno de los encuentros musicales más importantes de la cultura urbana en la capital. El festival celebrará su edición número 28 los próximos 24 y 25 de octubre en el Parque Simón Bolívar, con entrada gratuita y una programación que reunirá artistas nacionales o internacionales.

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Bajo el concepto “En la esquina se escribe la historia”, el evento busca destacar el papel de los barrios como espacios donde nacen expresiones artísticas, se construyen identidades y se fortalecen los vínculos comunitarios. La apuesta también reconoce el trabajo de quienes mantienen viva la cultura hip hop en Bogotá.

Para esta edición de 2026, la organización anunció la participación de 28 agrupaciones, distribuidas entre otras internacionales, tres distritales, cinco nacionales y 12 proyectos ganadores de la Beca Hip Hop al Parque 2025. Estos últimos incluyen ocho representantes de la categoría MC y cuatro de DJ.

La programación contará con nombres reconocidos de la escena urbana latinoamericana y propuestas provenientes de diferentes partes del mundo.

Entre los invitados internacionales aparecen Da Guedes, de Brasil; Geassassin, Hispana y Solo Cadaver & Drama Theme, de México; La Dupla, de España; Portavoz junto a DJ Jopsen, de Chile; Potsikei, de Francia, y Rah Digga con Rampage, de Estados Unidos.

La cuota nacional también tendrá una presencia importante. Ali A.K.A. Mind representará a Bogotá, mientras que Izla llegará desde Cali y Lianna y Zetazeta desde Medellín. A ellos se suma Pielroja, artista colombiano radicado en el exterior.

Por su parte, la escena distrital tendrá espacio con agrupaciones como Brothers Fres, Capital Stile y Old School Breaking Bogotá 80’s. También participarán MC y DJ seleccionados mediante la beca del año pasado, una oportunidad para mostrar el talento local y acercar nuevas propuestas al público.

Entre los nombres anunciados para estas categorías figuran Chelo Hop, Clafseis, Clandestino MSR, El Redcode, Kain Amnistia, Mos Ralf N Lark, Roll The Voice y Sucio Bang. En las tornamesas estarán DJ Huex, DJ Revueltaz y Dr. Skratch.

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Más allá de los conciertos, Hip Hop al Parque busca reconocer la trayectoria de artistas, colectivos y agentes culturales que han contribuido a preservar y fortalecer este movimiento en la ciudad.

La invitación es a preparar la agenda y asistir al Parque Simón Bolívar durante los dos días del festival. Con entrada gratuita, Bogotá volverá a reunir música, baile, identidad barrial y cultura urbana en un encuentro que celebra las historias que nacen en las calles.