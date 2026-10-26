Esto dijo la embajadora de Israel tras la polémica en Hip Hop al Parque

A través de una publicación en X, Aisen rechazó que la bandera de Israel fuera pisoteada durante la presentación de la rapera colombiana Chelo Hop en Hip Hop al Parque, el sábado 24 de octubre.

Cancillería reiteró que se fortalecerá la relación con Israel, especialmente por temas de cooperación en seguridad e inteligencia

“Rechazo categóricamente el acto de pisotear la bandera del Estado de Israel, uno de los grandes aliados de Colombia”.

También planteó una pregunta: “¿Qué pasaría si la bandera de Colombia fuera pisoteada en una plaza pública de otro país?”.

La embajadora cerró su reflexión con una crítica a lo que considera un doble criterio frente a los símbolos nacionales: “El respeto no puede tener dobles estándares”.

La publicación fue difundida el lunes 26 de octubre y etiquetó al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, al Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y a su directora, María Claudia Parias.

Fans asisiten al Hip Hop al Parque (Photo by: Cristian Bayona/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) Foto: Long Visual Press/Universal Imag

Aisen también solicitó que la Alcaldía de Bogotá y la Cancillería colombiana se pronuncien sobre lo sucedido, que calificó como un acto de hostilidad y una falta de respeto hacia Israel. Su mensaje trasladó la controversia al ámbito diplomático y político.

El episodio ocurrió durante la actuación de Chelo Hop, artista distrital que se presentó en la primera jornada de Hip Hop al Parque.

En videos difundidos en redes sociales se observa a la rapera pisando una bandera israelí mientras expresa su apoyo a Palestina con la consigna “Libre Palestina”.

Las imágenes provocaron reacciones contrapuestas: algunas publicaciones respaldaron la expresión de solidaridad con los palestinos, mientras otras criticaron el uso de la bandera como parte de la protesta.

Hip Hop al Parque se realizó el 24 y 25 de octubre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Según información divulgada por la Alcaldía de Bogotá, la edición número 28 reunió a más de 77.000 asistentes.

La programación se articuló alrededor del concepto “En la esquina se escribe la historia”, que destaca los barrios como espacios de creación, encuentro e identidad para la cultura hip hop.

La embajadora Vivian Aisen, no guardó silencio y se pronuncio mediante redes ante la polémica del Hip hop al Parque. Foto: Emnajada de Israel en Colombia

La controversia plantea preguntas sobre el lugar de los símbolos nacionales en las manifestaciones políticas y sobre la responsabilidad de las instituciones culturales frente a acciones ocurridas en escenarios públicos.

También refleja cómo una actuación artística puede trascender el ámbito musical cuando incorpora mensajes vinculados con un conflicto internacional.

Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial de Idartes, la Alcaldía de Bogotá o la Cancillería en respuesta al requerimiento de Aisen. Tampoco se conoce una declaración pública de Chelo Hop que responda directamente a las críticas de la embajadora.

Rock al Parque se superó: 290.000 personas asistieron al segundo día. Programación del 12 de octubre para el cierre

Por ahora, el debate continúa principalmente en redes sociales, donde el mensaje de Aisen puso el foco en el respeto a los símbolos y en la reacción que espera de las autoridades colombianas.