Rock al Parque se superó: 290.000 personas asistieron al segundo día. Programación del 12 de octubre para el cierre

Rock al Parque 2026 abrió sus puertas para recibir a miles de asistentes en una nueva edición que reunió distintos géneros musicales y propuestas artísticas. El festival gratuito volvió a convertir el Parque Simón Bolívar en un punto de encuentro para los amantes del rock y otros sonidos, con presentaciones que marcaron el inicio de la programación.

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La jornada inaugural estuvo acompañada de una cifra que llamó la atención: más de 191.000 personas participaron en la celebración de los 30 años del evento, una convocatoria que reafirmó la relevancia del festival dentro de la agenda cultural de Bogotá.

No obstante, para el segundo día, las miradas se posaron en una serie de videos e imágenes en plataformas digitales, donde se vio la masiva asistencia del público al festival. El domingo 11 de octubre se vio un multitudinario grupo de personas en el parque, desatando todo tipo de reacciones.

De acuerdo con información revelada por la organización de Rock al Parque, esta fecha contó con 290.000 personas en el Parque Simón Bolívar, superando cualquier récord hasta el momento.

El público hizo historia con una de las participaciones más grandes en los 30 años del festival: un mar de personas se tomó el Escenario Plaza en la presentación de Mon Laferte.

De hecho, MusicTrends informó que el aforo de Rock al Parque estaba completo y hasta superaba la totalidad del parque, por lo que no se permitiría ingreso de más personas a cierta hora de la noche.

Las imágenes que subieron fueron evidencia de la acogida que tuvo esta fecha, plasmando que no había espacio para más fanáticos, pues llegaba a la entrada del sitio.

El segundo día podría convertirse en la fecha con más asistencia en los 30 años del evento musical.

Horarios y artistas del último día de Rock al Parque 2026

Lunes 12 de octubre

Escenario Plaza:

Pez Errante (14:00)

Lutter (14:55)

División Minúscula (16:00)

Ratones Paranoicos (17:10)

Boca de Serpiente (18:20)

Ministry (19:30)

Rata Blanca (21:00).

Escenario Bio (Vans):

Las Fokin Biches (14:00)

Sistema de Entretenimiento (15:05)

Trotsky Vengarán (16:10)

V de Volumen (17:15)

Stayway (18:10)

Editors (19:10)

Los Bunkers (20:30).

Escenario ECO:

Casi (15:00)

Argel (16:00)

Lika Nova (17:05)

Alcalá Norte (18:00)

Laura Pérez (19:05)

Lucio Feuillet (20:00).

Escenario BBC:

The Klaxon (14:00)

La Severa Matacera (15:05)

Tizishi (16:10)

Zalama Crew (17:15)

Los Elefantes (18:20)

Ghetto Kumbé (19:25)

Kill the Clowns (20:30).

¿Rock al Parque sigue siendo gratis?

El acceso al festival seguirá siendo gratuito para el público, una característica que ha acompañado históricamente a Rock al Parque y que permite reunir a miles de asistentes en uno de los encuentros musicales al aire libre más importantes de América Latina.