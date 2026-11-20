ARCADIA: ¿Cómo marca su música el ser de Aguablanca?

DAMPER: El barrio es nuestro lugar de origen, nuestro espacio de construcción y de deconstrucción, y todo lo que narramos viene de ese lugar: de las jergas, de las historias, de la esquina, de la cuadra, del andén, el amor, el desamor, la familia, los amigos. Siempre buscamos que nuestra música y nuestro arte narren ese lugar, que muchas veces no es solo geográfico, sino que está intrínseco en nosotros. Donde sea que nos movamos, conservamos esa esencia.

DAWER: El espacio que habitamos alimenta lo cultural que llevamos, y lo conforman personas literalmente del Pacífico que vienen a habitarlo. Por eso se siente fuerte y marca mucho nuestra música.

"Uno termina construyendo mucho de lo que es basado en estereotipos y en estándares. La deconstrucción ayuda a criticar muchas de las cosas que uno pone en práctica y ni sabe de dónde vienen", Dawer x Damper. Foto: Más Juan - La Ruta Studio

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ARCADIA: Ahora que son artistas reconocidos: ¿los ha cambiado de alguna manera la fama? ¿Los ha retado a mantenerse aterrizados?

DAMPER: Yo creo que sí, porque al final uno igual como ser humano es atravesado por el ego. Pero nos es muy difícil negarnos; cuando uno habla de negarse, el barrio está ahí, y quitarlo o despojarse de ello es difícil porque en esencia es lo que uno es. Lo que trae esto es la posibilidad de montar eso que uno es en diferentes escenarios: esa obra de la gente prieta, de la gente negra, donde sea que esté y donde sea que se haya construido. Para nosotros ha sido un orgullo poder llevar a espacios grandes, en esencia, nuestro barrio, nuestro pedazo, nuestra zona y nuestro lugar de enunciación.

ARCADIA: Tres canciones para alguien que no ha escuchado nada de Dawer x Damper, o para lanzar en una cápsula espacial...

DAWER: Yo llevaría Quilo, Bankolombia y AFRO.

ARCADIA: ¿Cómo conecta este nuevo trabajo con lo pasado y cómo se separa?

DAMPER: Obra Negra es para nosotros volver a la esencia de lo que es el proyecto. Y lo hacemos volviendo de un receso, porque muchas veces en este camino uno siente que pierde un poco el norte, el foco; y empieza a permearse de muchas cosas que, positiva o negativamente, afectan los deseos y la necesidad de hacer música. Cuando paramos, la idea era volver de ese reposo y decir: “Esto es lo que deseamos, esto es lo que nos gusta, esto es lo que nos representa”. Y eso es este trabajo: volver al origen del sonido, de la estética, del deseo de mostrar el universo de Dawer x Damper.

En arquitectura, obra negra se refiere a la primera fase del proyecto. Musicalmente, el EP 'Obra Negra' marca el regreso de Dawer x Damper luego de una pausa. Foto: Más Juan - La Ruta Studio

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ARCADIA: Presentando este trabajo ustedes hablan de cuestionar su identidad como personas negras...

DAWER: A cada rato pensamos literalmente en deconstruirnos y construir también ese pensamiento, ese nuevo ser humano en esta sociedad. Ese es el enfoque y el camino.

DAMPER: Uno termina construyendo mucho de lo que es basado en estereotipos y en estándares. La deconstrucción ayuda a criticar muchas de las cosas que uno pone en práctica y ni sabe de dónde vienen. Por eso es importante: al final ningún ser humano es un estándar, pero nosotros en especial, siendo gente prieta y del barrio afro, no somos un estándar ni nos construimos desde ahí.

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ARCADIA: ¿Cómo ha cambiado su método al componer y grabar?

DAWER: Hoy es diferente porque antes Damper no producía, y con este EP los dos aparecemos como compositores. Y eso le da ese tinte distinto, esa nueva forma de componer, abriendo la producción para que mi hermano meta también mano. La manera de escribir creo que ha sido la misma con la cual empezamos, que es literalmente entre los dos, muy genuina y muy llenadora para nosotros.

DAMPER: Y no es como que yo escribo mi parte y él la suya. Los dos escribimos para los dos, para que la canción sea una sola canción y no sean interpretaciones abiertas.

ARCADIA: Ese control creativo es una emancipación y un hito...

DAMPER: Definitivamente, porque uno entiende o quiere algo, y otro productor puede que lo reinterprete, pero en esa reinterpretación quizá se pierda eso que uno busca en esencia y los detalles. Empezamos a producir en especial por eso: para cuidar los detalles.

"La esencia de la música del Pacífico, especialmente la del sur, nos mostró que en la simplicidad hay un montón de cosas que no se han explorado". Foto: Más Juan - La Ruta Studio

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ARCADIA: Nunca se han tapado la boca. En Bankolombia tocan el tema de ‘eso que se cae’, y han abordado temas más ligeros y más densos, como desapariciones en ríos. De esta ‘Obra negra’, ¿qué líneas resuenan más?

DAWER: Hay una frase en la canción de Bankolombia donde hablamos de “vendejabones”, refiriéndonos a las personas de doble moral, hipócritas contigo, que te hablan con una máscara. Subrayamos mucho esa frase.

DAMPER: Hay varias; también está: “Anda en pirata y es clasista, o si anda con negro, no es racista”. Hay otra que dice: “El que está prieto se deja quieto”, ligada del dicho “el que está quieto se deja quieto”. Y otra dice: “Le gusta lo nuestro, pero no el niche”. Hay gente que exotiza el Petronio y el turbante: “¡Y qué lindo!”, pero nadie quiere vivir la vida de la gente negra. Hay como un romance con lo que hace la gente negra, pero no con lo que vive.

En Champú (cantada con Ysa C), más allá de un producto, usamos la expresión como cuando la gente dice “estoy loco por vos”, decimos “estoy corrido del champú por vos”, y la jerga está atravesada en casi toda la canción. Por ejemplo, cuando dice: “No me cambie Coca-Cola por Sandy”, es hablar de la industrialización, de cómo el producto campesino termina siendo menospreciado frente al de las grandes industrias. Nos quitan el plátano para vendérnoslo más caro, cosas así…

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ARCADIA: El trabajo tiene colaboración visual con Johan Samboní, todo un universo crean en este EP...

DAWER: Nos encanta el trabajo del pana, que también es del barrio. Siempre nos hemos cruzado en diferentes actividades y fue muy importante tenerlo ahí porque admiramos su trabajo y porque casi no se ven colaboraciones de un artista plástico con la música. Y se nos dio la oportunidad para reflejar el concepto de ‘Obra negra’ como tal.

Sobre su colaboración de Johan Samboní explican: "Nos encanta el trabajo del pana, que también es del barrio, y se nos dio la oportunidad para reflejar el concepto de ‘Obra negra’ como tal". Foto: Más Juan - La Ruta Studio

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ARCADIA: Y a la hora de las letras y colaboraciones, sumaron a Ysa C y a Mr. Saik...

DAMPER: Fue lindo. En Champú, con Ysa C, Dawer ya la había empezado antes de que yo me sumara. Y lo que se construye viene de la directriz de lo que Dawer se imaginado sonoramente, y nos adherimos a cuidar ese sonido. Y cuando escuché lo que habían hecho en Champú fue como: “Bro, esto es todo lo que está bien”. Ysa C además ha sido muy admiradora del sonido y de las ideas, así que no hubo ningún problema para sumarse.

En el caso de en Rayao, con Mr. Saik no nos conocíamos mucho, pero cuando escuchó el beat de una lo entendió. Creo que está muy atado a la diáspora y a ese sonido del tambor que funciona como un cordón umbilical dondequiera que aparece. El man llegó al estudio, le mostramos el video y dijo: “Pana, ¡voy!”, no lo pensó dos veces. Y luego, cuando se monta, nos sorprende en cuestión de flow: sentía que se estaba montando en algo que conoce hace tiempo. Para nosotros fue muy grato sentir esa conexión y reconexión con la diáspora y esa práctica de la gente prieta en su quehacer cotidiano. Y siempre la Obra negra está intrínseca en nuestras decisiones cotidianas.

ARCADIA: Cali viene de sufrir un terremoto. ¿Cómo sienten el presente de la ciudad y cómo los inspira esa situación?

DAWER: Se siente que la ciudad se está levantando después de ese terremoto. Hubo un caos y la gente no sabía ni para dónde pegar en cuanto a sus proyectos o sus quehaceres; la energía estaba concentrada en eso. Y nosotros habíamos parado el proyecto y dejamos de lanzar algunas canciones del EP, pero ahora estamos retomando y agarrando fuerzas de toda la situación. Amamos nuestra ciudad y ella tiene su propia fuerza; esa fuerza es la que nos levanta para hacer lo que hacemos diariamente.

DAMPER: Y construir con el dolor. El dolor es parte de las emociones y las emociones no son malas, son emociones. Lo que pasa alrededor es lo que duele: las pérdidas y demás. Pero uno sigue construyendo. Y siento que el arte no es solo entretenimiento, sino también un lugar para sanar, contar, hacer catarsis y desahogarse. Cali es una ciudad muy parada, y no hablo de infraestructura, sino de su gente. Venimos de procesos de ayudarnos mutuamente y de colectividad, y el terremoto ahondó en ese ejercicio cotidiano del caleño de ponerse a disposición del otro. Se vio muy reflejado que el caleño estuvo para el caleño y que sigue siendo así. Y cada quien aporta desde sus lugares. Y hay temas políticos en los que no quisiera ahondar aquí, pero, definitivamente, el pueblo sí salva al pueblo; es el pueblo por el pueblo y la ciudad lo ha demostrado en muchos sucesos fuertes.

ARCADIA: ¿Qué voces los marcaron para comenzar a hacer música y cuáles sienten que merecen más oídos?

DAWER: Crecimos en una casa de melómanos donde escuchábamos música del Pacífico como chirimía, Nidia Góngora, Canalón de Timbiquí y más; la mayoría de referentes eran salsa, música del Pacífico, y hip hop, que fue lo que nos inculcó el sonido. Ya cuando quisimos armar un proyecto, los referentes directos fueron ChocQuibTown o Alexis Play, pocos pero muy marcados. Y teníamos claro que en nuestras letras queríamos hablar de lo prieto, del barrio y de las vivencias.

DAMPER: Y en cuanto a lo que merece más atención: en el Petronio puedes ver a 20.000 personas en una noche con pañuelos arriba como si no existiera un mañana, teniendo solo una marimba, un bombo, un cununo y un guasá. Mira la simplicidad de los elementos para hacer música y todo lo que generan en la gente. La esencia de la música del Pacífico, especialmente la del sur, nos mostró que en la simplicidad hay un montón de cosas que no se han explorado. El mainstream nos ha llevado a la saturación de la saturación, y a veces se necesita una cosa y saber qué se quiere decir para poner a levantar pañuelos a más de 20.000 personas.

El sueño de Dawer x Damper, "seguir siendo ese referente para los pelados de nuestro barrio que ven los procesos y que escuchan la música o ven un video nuestro." Foto: Más Juan - La Ruta Studio

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ARCADIA: ¿Hay un sueño al que apuntan?

DAWER: Seguir siendo ese referente para los pelados de nuestro barrio que ven los procesos y que escuchan la música o ven un video nuestro. El objetivo más importante del proyecto es ser referentes e influenciar de manera positiva a los nuestros.

DAMPER: Y hace más parte del proceso que del resultado...

ARCADIA: ¿Vienen conciertos? ¿Dónde los puede escuchar la gente en vivo?

DAMPER: Ojalá que pronto; todavía estamos terminando de cerrar fechas para armar una gira de Obra negra. Esperamos estar en Bogotá, en Medellín y repetir acá en Cali. Estuvimos lanzando el EP en la Universidad Icesi, en el marco del mercado musical, con show nuevo y banda nueva. Por lo pronto, ¡estén pendientes de las redes! Pronto anunciaremos lugares y ciudades. Ojalá se lo disfruten. Nosotros nos lo estamos disfrutando un montón.