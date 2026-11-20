La música de Grand Theft Auto VI comenzó a llamar la atención incluso antes de que los jugadores puedan recorrer su mundo virtual. Rockstar Games amplió la expectativa alrededor del videojuego con el lanzamiento mundial de Grand Thef Auto VI: The Album, una producción que reúne 34 canciones originales y que ya está disponible en distintas plataformas de streaming en todo el mundo.

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El proyecto reúne artistas de géneros y escenas. Entre los nombres anunciados aparecen Playboi Carti, Lana del Rey, Don Toliver y Dua Lipa, junto con JENNIE, JHAYCO, Zara Larrson, Gunna y Burna Boy.

La selección busca darle al universo musical del juego una identidad amplia, con sonidos que van desde el pop hasta el rap y otras corrientes contemporáneas.

Uno de los detalles que llama la atención es que el disco no se limita a reunir canciones conocidas de estos intérpretes. Según la información del lanzamiento, incluye material inédito preparado por sus colaboradores, por lo que los seguidores podrán encontrar música nueva asociada con la espera entrega de la franquicia.

El tema principal, titulado Flower in the Hurricane, empezó a ganar espacio en las listas. De acuerdo con los datos compartidos sobre su desempeño, la canción llegó al quinto puesto del Top 50 Global de Spotify y se ubicó en el número 68 del Billboard Hot 100, clasificación que reúne los éxitos más escuchados en Estados Unidos.

Estas posiciones muestran el interés que ha despertado la propuesta musical vinculada al videojuego.

Para quienes prefieren coleccionar discos, el lanzamiento no se queda únicamente en el formato digital. Grand Theft Auto VI: The album cuenta con una edición en CD y una versión limitada en vinilo. Ambas alternativas se ofrecen a través del sitio gtavi-thealbum.com, según el anuncio.

La apuesta musical de Rockstar tendrá otro capítulo. La compañía confirmó una banda sonora original compuesta por Justice, dúo francés conocido por su trabajo en la música electrónica.

Este material tiene previsto publicarse el próximo 11 de diciembre y será independiente del álbum que llegó a los servicios de streaming.

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De esta manera, GTA 6 empieza a construir su identidad sonora con más de una producción y una lista de artistas de alcance internacional.

Mientras crece la expectativa por el videojuego, sus seguidores pueden acercarse a parte de ese universo a través de las canciones y consultar las novedades musicales en la sección habilitada en el sitio oficial de Rockstar Games.