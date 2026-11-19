El lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA 6), uno de los videojuegos más esperados del año, ha generado una enorme expectativa entre los jugadores de todo el mundo. Este 19 de noviembre llegó finalmente a las consolas, después de años de espera, y su estreno ya está marcado por ocho nominaciones a The Game Awards 2026, incluidos los reconocimientos a Juego del Año y Mejor Dirección. Además, diferentes momentos del videojuego han llamado la atención en redes sociales por su elevado nivel de realismo.

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Sin embargo, entre las historias que han acompañado su llegada, una en particular ha conmovido a la comunidad de jugadores. Una mujer compartió en Reddit que decidió comprar una PlayStation 5 y reservar GTA 6 para cumplir simbólicamente un deseo que tenía su esposo, quien falleció en 2023 y esperaba con ilusión el lanzamiento de esta nueva entrega.

La mujer explicó que su pareja era un apasionado de Grand Theft Auto V y que durante mucho tiempo intentó convencerla de que jugara con él. Aunque en ese momento ella no compartía su entusiasmo por los videojuegos, ahora decidió acercarse a esa afición para sentirse un poco más cerca de quien ya no está.

Una última partida para recordar a su esposo

En su publicación, la mujer explicó que su esposo pasaba largas jornadas jugando GTA V y que constantemente la invitaba a acompañarlo. Sin embargo, ella no mostraba interés e incluso reconoció que algunas veces se molestaba por el tiempo que él dedicaba al entretenimiento.

“Mi marido murió en 2023. Hoy me he comprado una PS5 y he reservado GTA VI por él”, escribió al comienzo de su relato en Reddit.

En su publicación, explicó por qué decidió comprar una PS5 y reservar el videojuego después de la muerte de su pareja. Foto: Reddit

La espera por el nuevo título era algo que ambos conocían. Según contó, su esposo hablaba con ilusión de la posibilidad de jugarlo, pero falleció antes de que pudiera hacerlo. Ahora, ella quiere acercarse a ese recuerdo a través de la consola.

“De hecho, muchas veces me enfadaba con él por jugar tanto”, recordó sobre las diferencias que tenían por esta afición. También confesó: “Nunca he jugado a la Play en mi vida, pero quiero entender y sentir qué era lo que tanto le gustaba”.

Una historia que va más allá de los videojuegos

El relato muestra cómo una afición que en vida generó algunas diferencias entre la pareja terminó convirtiéndose en una forma de mantener vivo un recuerdo. La mujer reconoció que nunca había jugado en una consola PlayStation, pero ahora quiere experimentar aquello que tanto emocionaba a su esposo.

Su decisión de colocar las cenizas de su pareja a su lado mientras juega GTA 6 es el detalle más conmovedor de la publicación. Para ella, no se trata únicamente de conocer una nueva entrega de la saga de Rockstar Games, sino de imaginar que, de alguna manera, ambos pueden compartir finalmente esa experiencia.

Su intención es tener las cenizas de su esposo a su lado mientras juega, como una manera simbólica de compartir el estreno. Foto: Getty Images

La historia también refleja el vínculo emocional que muchas personas construyen alrededor de los videojuegos. Para algunos son una forma de entretenimiento; para otros, representan recuerdos, momentos compartidos y experiencias que permanecen incluso después de la pérdida de alguien cercano.

El gesto que conmovió a los jugadores

La parte más emotiva de su testimonio llegó cuando explicó cómo piensa vivir el estreno del videojuego. Su intención es tener cerca las cenizas de su esposo mientras comienza a jugar, como una manera simbólica de compartir el momento que él tanto esperaba.

“Cuando salga, quiero poner sus cenizas a mi lado mientras juego. Sé que puede sonar un poco raro, pero me gusta pensar que de alguna manera estaremos jugando juntos, como él siempre quiso”, escribió.

La mujer también aclaró que su entusiasmo por GTA 6 tiene una razón que va más allá de conocer la nueva entrega de Rockstar Games: “Ahora yo también estoy emocionada por el estreno del juego, no tanto por querer jugarlo, sino por sentirme un poco más cerca de él”.

Su publicación terminó con un mensaje dirigido a los demás aficionados: “¡Disfruten todos de este gran juego, chicos!”.