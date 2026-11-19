Si el tráiler exclusivo de Netflix que colapsó brevemente el servicio de streaming en agosto de 2026 sirve de indicio, Grand Theft Auto VI —una saga criminal al estilo Bonnie y Clyde ambientada en una Florida satírica y ficticia— podría ser el videojuego más esperado de todos los tiempos.

Han pasado 13 años desde que Rockstar lanzó el último título de su franquicia estrella. Los aficionados llevan mucho tiempo analizando a fondo las imágenes filtradas, elaborando teorías detalladas sobre la mecánica del juego e incluso intentando reconstruir su mapa ficticio utilizando la geografía del mundo real.

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Como experta en Estudios Latinoamericanos que enseña e investiga sobre videojuegos, lo que más me entusiasma es que Grand Theft Auto VI sea el primer título de la serie en contar con una protagonista latina: Lucía Caminos.

No todos están contentos con tener una protagonista femenina; al fin y al cabo, el sexismo sigue siendo un problema persistente en el mundo de los videojuegos.

No obstante, es un hecho importante, ya que los personajes latinos de los videojuegos han desempeñado históricamente un papel secundario. De hecho, suelen aparecer como obstáculos que los jugadores deben superar, en lugar de como héroes cuyas historias se puedan vivir en primera persona.

Al mismo tiempo, una gran cantidad de personajes latinos a lo largo de la historia de los videojuegos —algunos jugables, la mayoría no— allanaron el camino para Lucía. Juntos, demuestran que la representación tiene menos que ver con el color de la piel y más con la conexión, la complejidad y el desarrollo del personaje.

Una ‘latina dura’ que recorre el mundo

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Los jugadores debían perseguir a Carmen mientras esta dejaba un rastro de pistas por todo el mundo. Pero Brøderbund, la desarrolladora del juego, dejó ambiguas la identidad étnica y los orígenes de su protagonista.

En mi investigación descubrí que los creadores del título originalmente imaginaron a Carmen como un hombre llamado Estaban Devious, nacido en Andorra. Brøderbund acabó decantándose por Carmen Sandiego, un nombre considerado exótico y acorde con una trotamundos.

A pesar de los orígenes poco claros de Carmen, las latinas se han identificado con ella desde hace mucho tiempo. A la actriz Gina Rodríguez le gustaba tanto Carmen de pequeña que no dudó en aprovechar la oportunidad de ponerle voz en la serie de animación Carmen Sandiego de Netflix.

Según Rodríguez, Carmen era “una latina increíble, fuerte, feminista y con carácter que recorría el mundo… Yo quería ser igual que ella”. La serie dotó a su protagonista de una historia clara —era argentina— y matizó su papel de villana al hacer que se rebelara contra la misma organización criminal a la que había pertenecido.

Coincidiendo con el 40.º aniversario del personaje, en 2025 se lanzó el juego Carmen Sandiego, que por fin la convierte en un personaje jugable.

Un cambio de actitud

Al igual que Carmen Sandiego, Isabela Keyes es una villana. Isabela, una de las antagonistas del juego de 2006 Dead Rising, es hermana de Carlito Keyes. Los jugadores descubren que ambos han desencadenado un virus zombi en Colorado para vengar que el Gobierno de EE. UU. destruyese su ciudad natal, Santa Cabeza, un pueblo ficticio de Centroamérica, tras haber estado experimentando en ella con el virus.

Pero Isabela acaba dándose cuenta de que ella y Carlito han ido demasiado lejos. Cambia de opinión y termina volviéndose contra su hermano.

Isabela es un personaje latino importante en los videojuegos porque no se la incluye simplemente como una cara bonita. Ese ha sido con demasiada frecuencia el caso de los personajes latinos, ya sea Cynthia Velásquez en Silent Hill 4 —cuyo traje alternativo en el juego la hacía parecer una conejita de Playboy— o Katarina Alves en Tekken 7, cuyos atuendos, tanto el predeterminado como el alternativo, resaltan claramente su tanga.

Capcom, el estudio que produjo el juego, comercializó no obstante a Isabela como un símbolo sexual. La cuestión de cómo interpretar este tipo de sexualización ha dividido a jugadores y estudiosos. Por un lado, muchos diseñadores de videojuegos siguen considerando que su público objetivo son los hombres heterosexuales. Sin embargo, las mujeres constituyen ahora la mitad del mercado del ocio digital, y los personajes abiertamente sexualizados, que siguen apareciendo, podrían agravar el sexismo que azota al sector.

Amor secreto

Históricamente, los videojuegos han contado con pocos personajes queer, por no hablar de personajes latinos queer.

Sin embargo, los videojuegos independientes, desarrollados al margen de los grandes estudios y que a menudo priorizan la experimentación creativa frente a las convenciones comerciales, han sido en general más receptivos a las narrativas y la representación LGBTQ+.

El juego de Fullbright de 2013 Gone Home narra una salida del armario ambientada en la década de los 90. Los jugadores exploran la casa vacía de Katie Greenbriar en Oregón y, poco a poco, van descubriendo la historia de su hermana menor, Sam, y de la novia mexicoamericana de esta, Lonnie DeSoto, que espera alistarse algún día en el ejército.

Aunque Lonnie no es un personaje jugable, los jugadores reconstruyen sus experiencias a través de varias pistas y se enteran de los retos a los que se enfrenta Lonnie como lesbiana latina en el Cuerpo de Formación de Oficiales de Reserva Juvenil, un programa de secundaria que enseña liderazgo y disciplina al estilo militar.

Gone Home captura de forma precisa y realista las esperanzas y los temores de ser LGBTQ+ en la década de los 90 al incorporar aspectos de la cultura de los fanzines de los años 90 y el movimiento punk feminista Riot Grrrl. También incluye la política “Don’t Ask, Don’t Tell” del ejército estadounidense respecto a la homosexualidad, que permitía que miembros del colectivo LGTBI+ sirvieran en el ejército siempre que no desvelaran su orientación, y que prohibía a los mandos preguntar por ello.

La oportunidad de jugar

Durante años, los personajes latinos con los que se podía jugar eran prácticamente inexistentes. Las oportunidades procedían casi exclusivamente de las amplias plantillas de los videojuegos de lucha: personajes como Ángel en el juego de 2001 King of Fighters y Christie Monteiro en Tekken, también lanzado en 2001.

En la última década, eso ha empezado a cambiar.

Sombra es una hacker mexicana y uno de los personajes más destacados de Overwatch. Su nombre real es Olivia Colomar; quedó huérfana de pequeña y creció en México, donde desarrolló unas habilidades informáticas extraordinarias. Trabaja con los antagonistas del juego, pero persigue su propio objetivo: desentrañar una conspiración global.

Zyanya Mondragón, más conocida como Reyna, es un personaje mexicano del juego de 2020: Valorant. Guerrera sobrenatural, Reyna absorbe la energía vital de los enemigos a los que mata, utilizándola para curarse a sí misma y hacerse más fuerte. Pero su naturaleza sanguinaria tiene una motivación profundamente personal: necesita la energía vital que recoge para mantener con vida a su hermana menor, Lucía.

Estos dos personajes tienen pasados fascinantes y no son antagonistas claros. Sin embargo, a veces siguen siendo víctimas del estereotipo de la latina sexy.

Lucía Caminos se unirá a un reducido grupo de personajes latinos jugables —como Kait Díaz de Gears of War— en lo que se conoce como “videojuegos triple A” —títulos con los mayores presupuestos de marketing y desarrollo—. Pero, a diferencia de la franquicia Gears of War, exclusiva de Xbox en su lanzamiento, Grand Theft Auto VI se lanzará simultáneamente para PlayStation 5, Xbox y PC.

Sí, Lucía Caminos es una joven atractiva que infringe la ley. Pero los personajes de videojuegos bien desarrollados pueden ir más allá de los estereotipos y ofrecer a los jugadores nuevas formas de imaginar a las personas marginadas como héroes. En lugar de juzgar a personajes como Lucía como ejemplos de representación positiva o negativa, quizá sea mejor pensar en cómo los jugadores pueden reinterpretar sus historias, verlos como modelos a seguir e identificarse con sus dificultades.

Al fin y al cabo, llevan haciendo precisamente eso desde Carmen Sandiego.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en The Conversation.