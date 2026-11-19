Retirar dinero de un cajero automático se ha convertido en una práctica habitual que, sin embargo, requiere tomar ciertas precauciones para evitar ser víctima de los delincuentes, quienes siempre buscan aprovechar cualquier descuido para obtener información bancaria y acceder al dinero de los usuarios.

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Entre los métodos utilizados por los delincuentes se encuentra la instalación de dispositivos electrónicos que modifican el funcionamiento de los cajeros automáticos y pueden pasar desapercibidos para los usuarios.

De acuerdo con información compartida por Avast, además de los dispositivos instalados en los lectores de tarjetas, algunos cajeros automáticos pueden tener cámaras ocultas que permiten captar el momento en que los usuarios ingresan su clave personal.

Los delincuentes aprovechan la tecnología para alterar los cajeros automáticos. Foto: Getty Images

Mediante técnicas como el skimming, los delincuentes recopilan información bancaria sin autorización, como números de tarjeta, códigos de seguridad, fechas de vencimiento y claves PIN. Estos datos pueden ser enviados a otros dispositivos y utilizados para realizar compras fraudulentas, suplantar la identidad de las víctimas o cometer otros delitos.

¿Cómo identificar posibles alteraciones en un cajero automático?

Aunque los delincuentes intentan instalar dispositivos sin llamar la atención, hay algunos detalles que pueden ayudar a identificar posibles manipulaciones en los cajeros automáticos. Entre las señales de alerta se encuentran los sonidos inusuales, como pitidos o zumbidos, así como los teclados que se sienten pegajosos o presentan alguna irregularidad al utilizarlos.

Los estafadores también han perfeccionado sus métodos. Foto: Getty Images

Otro aspecto al que conviene prestar atención es la pantalla. Si parpadea, muestra imágenes extrañas o presenta fallas durante la operación, podría tratarse de una alteración en el equipo. En algunos casos, los delincuentes instalan cámaras ocultas u otros dispositivos para captar información confidencial, como la clave PIN de los usuarios.

Estas modificaciones también pueden interferir con el funcionamiento habitual del cajero, por lo que cualquier comportamiento fuera de lo normal debe tomarse como una señal de precaución antes de continuar con la transacción.