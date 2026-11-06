Expertos alertan sobre peligrosa estafa por descargar un simple archivo: podrían desocupar sus cuentas bancarias en segundos

El desarrollo tecnológico también ha abierto nuevas oportunidades para los delincuentes, quienes recurren a métodos cada vez más ingeniosos para llevar a cabo estafas y fraudes. En los últimos años, esta problemática ha cobrado mayor relevancia debido al uso de herramientas digitales que permiten a los estafadores obtener información personal y financiera, de forma ilegal.

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Este tipo de estafas y fraudes no solo afecta a Colombia, sino que también se presenta en otros países, como España. Allí, la Guardia Civil advirtió sobre una modalidad utilizada por los ciberdelincuentes que consiste en suplantar la identidad de empresas del sector energético con fines fraudulentos.

¿Cómo es el modus operandi?

Para llevar a cabo el engaño, los delincuentes envían correos electrónicos con archivos comprimidos en formato ZIP e inducen a los usuarios a descargarlos. Sin embargo, estos documentos contienen un troyano informático que puede comprometer el funcionamiento del dispositivo y poner en riesgo información sensible.

Los archivos son utilizados por delincuentes para extraer información sensible. Foto: Getty Images

Para hacer más creíble la estafa, los responsables recurren a elementos visuales propios de las compañías, como logotipos, colores institucionales y nombres muy parecidos a los originales. Incluso pueden crear sitios web que imitan casi a la perfección las páginas oficiales. De esta manera, buscan ganarse la confianza de las personas y conseguir que proporcionen sus datos personales sin que se den cuenta.

Cuando los delincuentes consiguen su propósito, la información financiera de las víctimas puede quedar comprometida en apenas 15 segundos. Sin embargo, por más elaboradas que parezcan estas estrategias, suelen existir señales que permiten identificar una posible estafa.

#062 ♬ Idea - ProSounds @guardiacivil 🚨 ¿Has recibido un correo electrónico de una compañía eléctrica en el que adjuntan un enlace a una factura? ⚠️ ¡Cuidado! Las están suplantando. El enlace se trata de un troyano especializado en robar datos bancarios ➡️ Sigue estos consejos para no caer: ‼️ Sospecha de correos que te indiquen que una factura atrasada Fíjate en el dominio del correo ❌ No coincide con el oficial de la compañía 🔍 Busca errores en el asunto y cuerpo del correo 🟢 Si te ha ocurrido, aísla el equipo de la red, analiza el equipo con antivirus y denuncia #guardiacivil

Para evitar caer en este tipo de engaños, las autoridades recomiendan prestar atención a varios detalles antes de abrir un correo electrónico. Entre ellos, revisar con detenimiento el asunto, desconfiar de mensajes que alerten sobre facturas pendientes y comprobar si el contenido presenta errores ortográficos. También es importante verificar la dirección del remitente, ya que los delincuentes suelen utilizar dominios diferentes a los oficiales de las compañías eléctricas.

En caso de haber descargado el archivo sospechoso, pero sin llegar a ejecutarlo, lo recomendable es eliminarlo de inmediato y comprobar que también haya desaparecido de la papelera de reciclaje. De esta manera, se reduce el riesgo de que el usuario abra accidentalmente el documento malicioso y exponga su dispositivo a posibles amenazas informáticas.

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Por otra parte, si el archivo llegó a ejecutarse, existe la posibilidad de que el equipo haya sido infectado con un programa malicioso. Ante esta situación, las autoridades aconsejan desconectarlo de la red de internet para impedir que la amenaza se propague a otros dispositivos.

Posteriormente, se debe realizar un análisis completo con un antivirus actualizado y, si la infección persiste, la mejor opción que recomiendan los expertos es restablecer o formatear el equipo para eliminar el malware.