Suplantación de ejecutivos en redes sociales: la nueva amenaza que busca combatir AppGate

La suplantación de identidad en redes sociales se ha convertido en una de las principales amenazas digitales para las empresas. Frente a este riesgo, AppGate presentó VIP Impersonation Protection, una nueva herramienta que busca identificar perfiles falsos de altos ejecutivos y otras figuras de alto perfil para prevenir posibles fraudes y daños reputacionales.

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La iniciativa se enmarca en un escenario de crecimiento de este tipo de amenazas. Según el Reporte 2026 de APWG, durante el primer trimestre de este año el 43,8 % de las amenazas confirmadas en redes sociales correspondió a casos de suplantación. En LinkedIn, las amenazas detectadas aumentaron 130 % frente al trimestre anterior.

La preocupación también alcanza a las organizaciones: el 51 % de los equipos de seguridad consultados reportó haber enfrentado un ataque de suplantación ejecutiva en 2024.

La herramienta hace parte de 360 Brand Guardian y monitorea continuamente LinkedIn, Facebook, Instagram, X y TikTok para detectar perfiles que puedan estar utilizando sin autorización el nombre, cargo, fotografía o vínculos empresariales de los directivos registrados por las compañías.

Manuel Giraldo, Senior Manager de Prevención de Fraude para América Latina de AppGate. Foto: AppGate

Los posibles casos son revisados por analistas del Guardian Fusion Center de AppGate y, cuando se confirma una suplantación, la compañía puede iniciar el proceso para solicitar el retiro del perfil ante la plataforma correspondiente.

En este sentido Manuel Giraldo, senior manager de Prevención de Fraude para América Latina de AppGate, afirmó que, “Los ejecutivos de alto perfil concentran una gran cantidad de información pública que puede ser utilizada para construir identidades falsas cada vez más convincentes. El problema es que esa suplantación no termina en una cuenta falsa: puede utilizarse para establecer confianza con clientes, empleados o socios y convertir esa identidad en el primer paso de un fraude”.

A esto se suma el avance de la inteligencia artificial, que facilita la creación de perfiles y contenidos visuales cada vez más convincentes. Según las cifras operativas de AppGate, el uso no autorizado de marcas registradas creció 53 % interanual durante 2025.

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La compañía señala que el monitoreo externo permite identificar señales de engaño antes de que los usuarios entren en contacto con los perfiles fraudulentos, como complemento a los controles de autenticación y prevención de fraude que operan dentro de los sistemas empresariales.

Con este lanzamiento, AppGate amplía su oferta de protección digital hacia las identidades de los ejecutivos, un frente que puede comprometer tanto la seguridad de los clientes como la reputación de las organizaciones.