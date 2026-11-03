En la era de la IA, la habilidad más importante será seguir aprendiendo

Hay una pregunta que las organizaciones deberían hacerse ante el avance de la inteligencia artificial: ¿estamos preparando a nuestros equipos para utilizar las tecnologías que existen hoy o para adaptarnos a las que vendrán mañana?

La diferencia puede parecer sutil, pero será determinante.

La inteligencia artificial está cambiando la manera en que trabajamos a una velocidad que los modelos tradicionales de capacitación apenas pueden seguir. Un análisis de Bernard Marr, futurista reconocido a nivel global, sobre las tendencias que marcarán la educación y las habilidades en 2026 identifica precisamente esta transformación: una mayor alfabetización en IA, aprendizaje personalizado con agentes inteligentes, reskilling y upskilling continuos y un mayor valor de las capacidades humanas.

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El verdadero desafío, entonces, no es enseñar una nueva herramienta cada vez que aparece. Es desarrollar en las personas la capacidad de aprender continuamente, adaptarse y trabajar de manera efectiva con la tecnología.

Durante mucho tiempo, las empresas entendieron la capacitación como un proceso asociado a un puesto determinado: adquirir las competencias necesarias para desempeñar ese cargo. Pero cuando las herramientas, los procesos e incluso las funciones cambian constantemente, ese modelo pierde vigencia. La pregunta ya no debería ser únicamente qué habilidades necesita hoy un colaborador, sino qué tan preparada está esa persona para adquirir nuevas habilidades cuando el negocio las necesite.

Aquí la tecnología tiene un papel fundamental. La IA puede convertirse en un habilitador para personalizar el aprendizaje, identificar brechas de habilidades y recomendar contenidos acordes con las necesidades de cada persona y organización. Los sistemas de gestión de talento —como SAP SuccessFactors— pueden vincular esta información con los objetivos del negocio, lo que permite pasar de una capacitación reactiva a una estrategia de desarrollo mucho más dinámica.

Pero hay un elemento que ninguna plataforma puede sustituir: la disposición de las personas a seguir aprendiendo. Porque, aunque la IA puede ayudarnos a encontrar respuestas más rápido, las organizaciones necesitan personas capaces de formular mejores preguntas. Profesionales que sepan interpretar información, cuestionar resultados, tomar decisiones y aplicar criterio en contextos que una máquina no necesariamente comprende.

Por eso, paradójicamente, cuanto más avanza la tecnología, más importante se vuelve la dimensión humana del aprendizaje. La curiosidad, el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración y la capacidad de adaptación no son habilidades que compitan con la inteligencia artificial. Son las que permiten aprovecharla mejor.

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Para los líderes empresariales, esto supone un cambio de perspectiva. La transformación digital no debería medirse únicamente por las implementaciones de IA en una compañía, sino también por qué tan preparada está su gente para sacarles verdadero provecho. Una organización puede tener acceso a las mejores tecnologías del mercado y, aun así, no capturar todo su potencial si sus equipos no cuentan con las capacidades necesarias para utilizarlas. Por eso, el aprendizaje continuo no es solo una iniciativa de recursos humanos, sino una prioridad estratégica del negocio.

En la era de la IA, quizá la competencia más valiosa no sea dominar una tecnología específica. Será aprender a aprender. Y esa capacidad puede convertirse en una de las mayores ventajas competitivas de las organizaciones en los próximos años.