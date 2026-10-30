A septiembre, Grupo Nutresa tuvo ingresos por $15,4 billones, y el ebitda creció 21,6 %

El cierre del tercer trimestre de 2026 fue positivo para Grupo Nutresa, conglomerado empresarial que presentó sus resultados ante la Superintendencia Financiera, en los cuales reportó un crecimiento rentable.

“Las cifras ratifican la solidez del portafolio de negocios y el carácter estructural del programa de excelencia operativa, el cual se refleja en niveles sostenidos de rentabilidad”, señala el informe.

Las estadísticas evidencian que, entre enero y septiembre, los ingresos consolidados del Grupo sumaron 15,4 billones de pesos, con un crecimiento del 0,4 % respecto del mismo periodo de 2025. Tal resultado, según explica la compañía, estuvo impactado por la revaluación del peso colombiano durante el año.

Jaime Gilinski lidera el grupo empresarial que controla el Grupo Nutresa. Foto: SEMANA

Colombia, a doble dígito

Teniendo en cuenta que el Grupo Nutresa opera en Colombia y en varios países de la región, las ventas en el territorio nacional alcanzaron los 10 billones de pesos, con un crecimiento del 11,6 % frente a los primeros nueve meses de 2025. Expresadas en dólares, las cifras sumaron 2.886,1 millones, un 32,2 % más que el año anterior.

Si el ejercicio se mira por el lado de los negocios, entre los resultados destacados se encuentra el crecimiento de la línea de Helados (+26,0 %), seguida de Food Service (+23,2 %), Restaurantes (+17,7 %) y Café (+6,4 %).

Entre tanto, por canales de venta, el tradicional mantuvo un crecimiento de doble dígito del 16 %, seguido por el institucional (+14,3 %) y el canal moderno, con un 13,3 %, según se evidencia en el informe.

Helados Tío Rico, nueva adquisición del Grupo Nutresa Foto: Web Tío Rico Helados

¿Y en el exterior?

Por el lado de las ventas en el exterior, la suma fue de 1.523,6 millones de dólares, una cifra similar a la del mismo periodo del año anterior (-0,3 %). Esto se debió a la afectación que causó la menor venta institucional. En pesos colombianos, estos ingresos equivalen a 5,3 billones de pesos, un 15,5 % menos, como consecuencia de la revaluación del 15,3 % del peso frente al dólar, señala el documento divulgado a través de la SuperFinanciera.

En los países en los cuales están presentes los productos Nutresa, los mayores crecimientos en dólares se presentaron en los negocios de Helados (+14,4 %), Mascotas (+4,7 %) y Galletas (+2,4 %).

Por su parte, Café (-5,7 %) y Chocolates (-11,9 %) mantienen la presión derivada de menores ventas de ingredientes industriales y exportaciones, afectadas por la fortaleza de la moneda local.

Chocolate Corona, una marca de Grupo Nutresa Foto: Grupo Nutresa / Cortesía

Rentabilidad y utilidad neta

En el informe del Grupo Nutresa se evidencia que la utilidad bruta alcanzó un margen del 42,6 %, es decir, 380 puntos básicos por encima del registrado a septiembre de 2025.

“Se trata de una mejora que responde a eficiencias estructurales en costos derivadas de iniciativas internas, a una adecuada gestión de coberturas de materias primas y tasa de cambio, y a precios internacionales de algunos commodities más favorables”, argumenta la compañía.

El ebitda ajustado —excluyendo los gastos no recurrentes— asciende a $2,93 billones, un 20,7 % más que el año anterior, con un margen del 19,1 % sobre las ventas. El ebitda reportado, que incluye dichos gastos, suma $2,83 billones, con un crecimiento del 21,6 % y un margen del 18,4 %.

Jaime Gilinski, Presidente de Grupo Nutresa destacó los resultados reportados y la participación del mercado colombiano como pilar fundamental para la organización. “La rigurosidad en la excelencia operativa nos ha permitido mantener la rentabilidad, haciendo frente a la volatilidad cambiaria regional que incide en la consolidación de las ventas internacionales en moneda local. Las adquisiciones que hemos acordado en el país son una muestra de nuestro compromiso con Colombia y con su futuro, y nos posicionan para seguir impulsando el creciendo y la generación valor en el largo plazo”, concluyó

*Gabriel Gilinski es accionista de Publicaciones SEMANA.