Invima advirtió sobre galletas Oreo fraudulentas en Colombia: pidió a consumidores no comprarlas

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta por la comercialización fraudulenta de tres productos de la marca Oreo en el mercado colombiano: OREO-Trozos de galleta medianos, OREO-Trozos de galleta pequeños y OREO-Pequeña.

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La advertencia fue emitida el 30 de octubre de 2026, luego de que la empresa Mondelez Colombia SAS, importadora de estos productos, notificara a la entidad sobre la presencia de referencias que no reconoce como originales.

Alerta por comercialización fraudulenta de productos “OREO” en Colombia Foto: Invima

Según informó el Invima, los productos identificados presentan diferencias frente a los comercializados legítimamente, relacionadas con el material del empaque, los colores y la presentación comercial. También se encontraron variaciones en la diagramación del empaque, el diseño de las etiquetas y las declaraciones incluidas en el rotulado.

Entre las características que permiten identificar las referencias fraudulentas, la entidad señaló diferencias en los sellos octogonales, la declaración de ingredientes, la información nutricional y el sistema de codificación de lotes. Asimismo, mencionó que existen diferencias visuales entre los productos.

El Invima indicó que estas referencias no deben comercializarse en Colombia, debido a que incumplen las disposiciones sanitarias vigentes para alimentos y bebidas.

Entre las normas mencionadas por la entidad se encuentran la Ley 9 de 1979, la Resolución 2674 de 2013, la Resolución 5109 de 2005 y la Resolución 810 de 2021, junto con sus modificaciones.

Alerta por comercialización fraudulenta de productos “OREO” en Colombia Foto: Invima

Ante esta situación, el instituto solicitó a las entidades territoriales de salud y a las demás autoridades competentes adelantar búsquedas activas para identificar los productos señalados y adoptar las medidas correspondientes frente a su distribución y comercialización.

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De igual manera, hizo un llamado a los consumidores para que se abstengan de adquirir las tres referencias identificadas como fraudulentas. En caso de encontrar estos productos en establecimientos comerciales o evidenciar su distribución, la ciudadanía puede informar al Invima.

Los reportes pueden realizarse a través de la línea telefónica en Bogotá (601) 2425000, extensión 4500, o mediante el correo electrónico alertas_alimentos@invima.gov.co.