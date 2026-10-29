Ojo con los dulces y el licor en Halloween: Invima hizo sería advertencia sobre estos productos

Halloween se acerca y, para vivir esta festividad con seguridad, diferentes autoridades han entregado una serie de recomendaciones para que la ciudadanía pueda pasar esta jornada sin ningún percance y no se lleguen a presentar accidentes durante la fecha.

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Por su parte, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) también ha recomendado a las personas que salgan este día tener en cuenta los diferentes dulces y productos que van a circular, debido a que es de vital importancia estar atento a estos elementos.

La entidad resaltó que los ciudadanos deben verificar el estado en el que se encuentran estos productos, además de su origen y etiquetado, esto con el fin de prevenir posibles riesgos en la salud e integridad de quienes los consuman.

Asimismo, destacaron que es fundamental prestar atención a los dulces u objetos que reciban los niños durante este día, ya que algunos elementos se podrían encontrar en mal estado o en condiciones regulares.

La Secretaría de Salud ha hecho diferentes operativos para encontrar dulces en malas condiciones. Foto: Secretaría de Salud en Bogotá - API

El Invima señaló los siguientes detalles que deben tener en cuenta en el etiquetado de los caramelos, en los que se mencionó el nombre del fabricante, la lista completa de ingredientes, la fecha de vencimiento, la autorización de comercialización otorgada por la entidad, entre otros.

Además, se recalcó la importancia de verificar que los empaques estén íntegros, limpios, sin alteraciones, deterioro o señales de manipulación, ya que estos factores pueden ser señales de que los productos no se encuentran en condiciones adecuadas.

La institución recordó a la ciudadanía que el consumo excesivo de dulces puede conllevar a problemas de salud, por lo que recomendó que, en caso de presentar malestar tras el consumo de este tipo de productos, es importante asistir a un centro médico.

Por otro lado, el Invima también dio una serie de recomendaciones para los adultos que vayan a consumir licor durante este Halloween, debido a que en fechas anteriores se han presentado casos de alcohol adulterado, el cual puede causar graves afectaciones en las personas que lo consuman.

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Por esto, se deben revisar las botellas que se vayan a ingerir, que deben ser aquellas compradas en establecimientos oficiales y autorizados. Además, señalaron que se debe desconfiar de precios sospechosamente económicos y de envases que se vean manipulados o en malas condiciones.

Finalmente, con estos consejos se espera mitigar accidentes relacionados con el consumo de productos durante la noche de este 31 de octubre y evitar que se presenten casos que puedan significar un riesgo para la salud.