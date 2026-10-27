A partir del 1.° de noviembre de 2026, Bogotá tendrá cambios en la ruta de atención de los pacientes que acudan a los servicios de urgencias y sean clasificados en los niveles de triaje IV y V.

La Secretaría Distrital de Salud estableció que estos usuarios serán orientados a través de la línea 137 para gestionar una consulta médica prioritaria con su EPS.

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La medida busca descongestionar los servicios de urgencias y facilitar que los recursos disponibles se concentren en las personas que necesiten atención de mayor complejidad.

De acuerdo a lo que se ha establecido, el cambio se aplicará en las 83 instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) que cuentan con servicios de urgencias en Bogotá, en articulación con las EPS que atienden a la población afiliada en la capital.

La disposición se enmarca en el modelo de atención en salud MÁS Bienestar y en la Resolución 1593 de 2026 de la Secretaría Distrital de Salud, expedida el 8 de julio de este año.

¿Qué cambiará para los pacientes?

Con la entrada en vigor de la nueva ruta, los pacientes deben saber que la clasificación clínica determinará el servicio al que serán orientados.

Las EPS, por su parte, tendrán que articularse con el Distrito para gestionar las consultas prioritarias y garantizar la continuidad de la atención.

La medida no elimina la valoración inicial ni supone que todos los pacientes deban abandonar los servicios de urgencias.

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El direccionamiento dependerá de la clasificación y de las necesidades clínicas de cada persona, con las excepciones previstas.

A través de este canal, profesionales capacitados realizan una valoración telefónica inicial con la Línea 137 y orientan al usuario según su condición.

Cuando se identifica una situación que no requiere atención inmediata en urgencias, la línea puede gestionar con la EPS una consulta prioritaria.

La Secretaría Distrital de Salud explicó, en una publicación del 9 de octubre de 2026 en el portal Bogotá, que la línea también permite orientar a los ciudadanos sobre cuándo acudir a urgencias y cuándo pueden recibir atención por otras modalidades.

La valoración inicial seguirá garantizada

Uno de los puntos centrales de la medida es que la valoración inicial de triaje continuará garantizada para todas las personas que acudan a urgencias.

Así lo explicó Gloria García, directora de Urgencias y Emergencias en Salud, en declaraciones recogidas por Caracol Radio.

La funcionaria señaló que el direccionamiento se realizará bajo criterios de seguridad del paciente y continuidad de la atención.

El triaje es el procedimiento clínico mediante el cual el personal de salud determina la gravedad de la condición de una persona y establece la prioridad con la que debe recibir atención.

Por eso, la clasificación no depende de la decisión del paciente ni significa que pueda descartarse una necesidad médica sin evaluación.

Doctor revisando a paciente. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Quiénes están exceptuados?

La Secretaría Distrital de Salud señaló que la nueva ruta contempla excepciones para determinados grupos de población, entre ellos:

Mujeres gestantes.

Niños y niñas menores de cinco años.

Personas mayores de 65 años.

Personas involucradas en accidentes laborales.

Personas involucradas en accidentes de tránsito.

Estas excepciones deberán tenerse en cuenta al aplicar el direccionamiento previsto en la medida.