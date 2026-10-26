El Gobierno nacional oficializó una línea de crédito para ayudar e las EPS a pagar deudas relacionadas con medicamentos y procedimientos de salud reportados como pendientes entre el 1 y el 20 de septiembre de 2026.

La medida establece que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres, girará el dinero directamente a hospitales, clínicas y proveedores, bajo condiciones de verificación y seguimiento.

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¿Cómo funcionará la línea de crédito para las EPS?

La medida quedó establecida en la Resolución 002445 del 22 de octubre de 2026, expedida por el Ministerio de Salud como parte del Plan de Choque en Salud.

El mecanismo busca facilitar el pago de obligaciones pendientes con los prestadores y proveedores que suministran medicamentos y servicios al sistema.

Uno de sus puntos centrales es que los recursos no pasarán por las cuentas de las EPS.

Una vez aprobadas las solicitudes, la Adres realizará los giros directamente a los acreedores, de acuerdo con las facturas y obligaciones autorizadas.

Para acceder al mecanismo, las deudas deberán corresponder a medicamentos que hayan sido efectivamente entregados o a procedimientos que ya se hayan realizado.

También tendrán que cumplir los requisitos de facturación, validación y conciliación entre las partes.

En consecuencia, la línea de crédito no financiará medicamentos ni procedimientos futuros que todavía no se hayan suministrado o prestado.

Su objetivo es atender obligaciones reconocidas que se originaron en los pendientes reportados durante el periodo definido por la norma.

Los desembolsos dependen de la validación de las obligaciones, la aprobación de los créditos y el cumplimiento de las condiciones previstas.

Resolución 002445 de 2026. Foto: Ministerio de Salud

¿Cuánto tiempo tendrán las EPS para pagar el crédito?

Las condiciones financieras contemplan un periodo de gracia de hasta 12 meses y un plazo máximo de otros 12 meses para amortizar el capital.

Durante el periodo de gracia, las entidades no tendrán que comenzar a pagar el capital, aunque los intereses se causarán desde cada desembolso.

La tasa será equivalente a la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), sin puntos porcentuales adicionales.

Por tanto, no se trata de un crédito sin intereses: el costo dependerá de la variación de ese indicador.

El mecanismo también incluye garantías para recuperar los recursos públicos en caso de incumplimiento.

La ADRES girará los recursos directamente a hospitales, clínicas y proveedores autorizados. Foto: Getty Images

Entre ellas están la suscripción de pagarés y la autorización para descontar las obligaciones de los recursos que la ADRES deba reconocer a las EPS, conforme a las condiciones establecidas en la resolución.

El pago de estas obligaciones busca aliviar las deudas acumuladas con hospitales, clínicas y proveedores, actores necesarios para mantener la prestación de los servicios de salud y el suministro de medicamentos.

La línea de crédito se suma a las acciones del Plan de Choque en Salud, puesto en marcha para atender los retrasos en medicamentos y procedimientos.