Gobierno prepara línea de crédito para EPS: quién recibiría el dinero y cómo lo pagarían

El Gobierno prepara una nueva herramienta para atender las deudas de las EPS con clínicas, hospitales y proveedores de servicios y tecnologías en salud.

Se trata de una línea de crédito directo financiada con recursos administrados por la Adres, cuyo mecanismo está contenido en un proyecto de resolución del Ministerio de Salud.

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Así sería el desembolso

La propuesta hace parte del plan de choque en salud anunciado por el Gobierno Nacional hace un par de semanas y se encuentra en etapa de comentarios. El borrador fue publicado el 30 de septiembre y podrá recibir observaciones hasta el 7 de octubre de 2026.

La línea de crédito podría utilizarse por una sola vez y estaría destinada a financiar cartera relacionada con medicamentos y procedimientos que las EPS reportaron como pendientes de pago entre el 1 y el 20 de septiembre de 2026.

Uno de los puntos centrales de la propuesta es que los recursos no serían entregados directamente a las EPS para que estas dispongan de ellos.

Por el contrario, la Adres realizaría el desembolso mediante giro directo a clínicas, hospitales y proveedores que sean acreedores de las EPS y que cumplan las condiciones establecidas para beneficiarse de la línea de crédito.

En otras palabras, el dinero se utilizaría para pagar obligaciones concretas dentro de la cadena de prestación de servicios de salud.

Además, la propuesta establece que el crédito no serviría para financiar medicamentos o procedimientos futuros, es decir, que todavía no hayan sido suministrados o prestados.

Para que una obligación pueda ser financiada, primero deberá haber sido reportada como pendiente.

Posteriormente, deberá constatarse que el medicamento fue entregado o el procedimiento realizado, que existe la correspondiente facturación y que la obligación fue validada, reconocida y conciliada entre la EPS y su acreedor.

El proyecto no fija un monto total para la línea ni un cupo definitivo para cada EPS. Esos valores serán determinados posteriormente por el Ministerio de Salud, teniendo en cuenta, entre otros elementos, la disponibilidad de recursos administrados por la Adres y la validación de los medicamentos y procedimientos que podrían ser objeto del crédito.

La propuesta contempla una tasa de IPC + 0 % de interés. Esto significa que no se cobrarían intereses comerciales adicionales, aunque el crédito sí estaría sujeto al comportamiento del Índice de Precios al Consumidor.

Las EPS podrían escoger un período de gracia de hasta 12 meses desde el desembolso para pagar el crédito.

Después de ese período tendrían hasta otros 12 meses para amortizar el crédito mediante cuotas mensuales.

También podrían hacer abonos extraordinarios o cancelar anticipadamente la totalidad de la obligación, incluso durante el período de gracia, sin penalidad ni costo adicional.

El proyecto establece que las solicitudes podrían presentarse hasta el 31 de marzo de 2027 o hasta que se agoten los recursos destinados a la línea, lo que ocurra primero.

Aliviar del sistema de salud Foto: Getty Images

¿Qué pasa si una EPS no paga?

La propuesta incluye mecanismos de garantía para recuperar los recursos públicos.

Entre ellos está la afectación de recursos que la Adres reconozca a la EPS por conceptos como la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y presupuestos máximos.

Además, se exigiría un pagaré firmado por el representante legal de la EPS.

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Si una EPS incumple las condiciones del convenio de desempeño o se presentan determinadas situaciones, como una intervención forzosa para liquidarla o el retiro voluntario del sistema, la Adres podría declarar vencida anticipadamente la obligación y exigir el pago del saldo.

El proyecto también contempla que, si los descuentos no son suficientes, la Adres pueda hacer efectivo el pagaré mediante cobro coactivo.