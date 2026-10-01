El ‘skincare’ va más allá del rostro: claves para cuidar la piel de todo el cuerpo durante el fenómeno de El Niño

Hablar de skincare suele llevar inmediatamente a pensar en el rostro. Sin embargo, brazos, piernas, manos y el resto del cuerpo también pueden necesitar cuidados especiales, sobre todo durante temporadas marcadas por altas temperaturas y cambios en la humedad.

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El fenómeno de El Niño puede convertirse en uno de esos escenarios. El aumento de la temperatura puede incrementar la sudoración y la pérdida de líquidos, mientras que las variaciones en la humedad pueden afectar la barrera cutánea y favorecer una mayor resequedad.

Pero, ¿cómo identificar que algo está cambiando? La doctora dermatóloga Ana Mestre, explicó que las primeras señales pueden ser “la resequedad, las vetas blancas y el picor”.

La sensación de tirantez, una textura áspera, una descamación fina o el enrojecimiento también pueden indicar que la piel necesita mayor atención.

La rutina también puede cambiar con el clima

No todas las temporadas requieren los mismos cuidados. De acuerdo con Mestre, en ambientes muy fríos y secos pueden utilizarse hidratantes en crema o ungüentos, mientras que en climas calientes resultan más adecuados productos ligeros.

La rutina también puede cambiar con el clima. Foto: Getty Images

En personas con dermatitis, los cambios climáticos pueden desencadenar recaídas. La recomendación de la especialista es utilizar jabones suaves, evitar duchas prolongadas y consultar con un dermatólogo si la piel llega a fisurarse o abrirse.

Otro punto importante está en los ingredientes. Las ceramidas y la provitamina B5 pueden favorecer la hidratación, mientras que otros componentes, como la glicerina, también pueden contribuir al cuidado de la barrera cutánea.

El error de bañarse demasiado por el calor

Con temperaturas elevadas y mayor sudoración, puede aparecer la tentación de ducharse varias veces durante el día. Sin embargo, Mestre, también socia médica de Bayer, advierte que hacerlo de manera continua puede barrer los lípidos naturales de la piel y terminar afectando su barrera protectora.

Por eso, recomienda baños cortos, de menos de cinco minutos, acompañados de una limpieza suave y una adecuada hidratación de la piel corporal.

También hay que prestar atención a algunos activos habituales del skincare. Según la especialista, los retinoides deberían utilizarse preferiblemente durante la noche, debido a su fotosensibilidad y a las posibles reacciones que pueden presentarse con el sol.

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Para quienes tienen afecciones en la piel como queratosis pilaris, Mestre aconseja evitar los estropajos, no frotar con fuerza la zona y prescindir de prendas demasiado ajustadas. En estos casos, señala que pueden emplearse productos con urea en concentraciones superiores al 10 %.

En medio de El Niño, el cuidado de la piel no necesariamente implica una rutina extensa. Limpiar suavemente, hidratar y proteger del sol las zonas expuestas son medidas que pueden extenderse del rostro al resto del cuerpo.