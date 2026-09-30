El desesperado llamado de trabajadores de hospital en Planeta Rica, Córdoba, al presidente Abelardo De La Espriella

En el municipio de Planeta Rica, en el departamento de Córdoba, los trabajadores del Hospital San Nicolás se encuentran en paro porque no les han cancelado sus salarios y demás obligaciones legales.

En una velatón que realizaron estas personas, pidieron la intervención del presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, con el fin de que el Gobierno revise este caso.

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“Abelardo, Hospital San Nicolás Planeta Rica lo necesita”, se escucha al comienzo de la grabación. Luego, médicos generales, personal de enfermería, auxiliares, psicólogos, conductores, guardias de seguridad, camilleros y trabajadores de otras áreas responden uno tras otro: “¡Presente!”, según se escucha en varios videos que se han difundido por medio de las redes sociales.

Por su parte, la representante a la Cámara por el departamento de Córdoba, Ana Paola García, se ofreció a mediar ante esta grave situación.

El veedor ciudadano Darío Díaz también hizo un fuerte llamado al presidente Abelardo De La Espriella para que intervenga en ese centro asistencial. Asimismo, sostuvo que el gerente sería cuota de los Calle en Córdoba.

“Pdte. @ABDELAESPRIELLA @MinSaludCol @Supersalud @adress, el miserable GTE hospital San Nicolás de Planeta Rica en Córdoba René Arrieta tiene cuatro meses que no paga a empleados y proveedores; pdte., ahí tiene a un corrupto del clan Calle”, dijo.

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La situación en Planeta Rica, Córdoba, sigue siendo tensa por el no pago de los salarios a estos trabajadores y esperan que desde el Gobierno nacional les entreguen algún tipo de solución.