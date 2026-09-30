Presidente De La Espriella anuncia reconstrucción del puente peatonal en Atlántico clave para estudiantes

Este miércoles 30 de septiembre, el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció por medio de su cuenta de X, la construcción del puente peatonal de la calle 30 en Soledad, Atlántico, que se encuentra en mal estado y afectaba a estudiantes de colegios de la zona. Incluso, ya había un estudiante atropellado porque les tocaba diariamente cruzar la transitada vía nacional.

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“¡Ningún estudiante debería arriesgar su vida para llegar al colegio! En la Patria Milagro, cuidar la vida es cumplirles a las familias con hechos. Después de años de espera, damos un paso decisivo para construir el nuevo puente peatonal del INEM, en Soledad, Atlántico: la Nación, a través de @InviasOficial, financiará la obra. La @Gobatlantico entregó los estudios y diseños, y el proyecto quedará contratado este año", dijo el mandatario de los colombianos.

Asimismo, De La Espriella dijo que obras como estas hacen que se siga construyendo la “Patria Milagro” que prometió en medio de su carrera por llegar a la presidencia de Colombia.

“Detrás de este puente están la tranquilidad de una madre, los sueños de un estudiante y el derecho de nuestros hijos a ir a estudiar y regresar seguros a casa. ¡Así construimos la Patria Milagro: protegiendo la vida y abriéndole caminos al futuro! ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey!“, finalizó.

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Tras el anuncio, la Alcaldía de Soledad agradeció al mandatario de los colombianos por hacer realidad esta obra que beneficia a miles de estudiantes de los colegios de esta zona del área metropolitana de Barranquilla.

“Presidente @ABDELAESPRIELLA, gracias por este compromiso con Soledad. Para nosotros, que nuestros estudiantes puedan llegar seguros y dignamente a sus colegios no es un detalle: es una necesidad urgente y un derecho. Como alcaldesa he venido trabajando para cerrar las profundas brechas sociales de nuestro municipio, muchas veces con capacidades limitadas y sin el acompañamiento nacional que una ciudad como Soledad requiere”, dijo.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, también se pronunció: “Así es, Presidente. En la #PatriaMilagro cuidamos la vida con hechos: construiremos el puente peatonal del INEM para que los estudiantes de Soledad lleguen seguros a clases y regresen tranquilos a casa. ¡Firme por la Patria!“.