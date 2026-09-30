Un anuncio que hizo el presidente Abelardo de La Espriella no pasó desapercibido para su equipo de trabajo.

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Se trata de la ministra de Transporte, Elsa Noguera, quien, atendiendo las directrices del mandatario sobre la construcción de un puente en Soledad para ayudar a niños y niñas, publicó un mensaje en sus redes sociales.

“Así es, Presidente. En la #PatriaMilagro cuidamos la vida con hechos: construiremos el puente peatonal del INEM para que los estudiantes de Soledad lleguen seguros a clases y regresen tranquilos a casa. ¡Firme por la Patria!”, indicó la alta funcionaria del Gobierno nacional.

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En varios escenarios, el presidente De La Espriella ha expresado que uno de los objetivos que tiene su administración es superar el rezago en obras clave para el beneficio de las comunidades y regiones del país.

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La reacción de Noguera se dio tras la instrucción del mandatario colombiano, que detalló en su cuenta personal de X: “¡Ningún estudiante debería arriesgar su vida para llegar al colegio! En la Patria Milagro, cuidar la vida es cumplirles a las familias con hechos”, indicó el jefe de Estado.

Y agregó en el mensaje: “Después de años de espera, damos un paso decisivo para construir el nuevo puente peatonal del INEM, en Soledad, Atlántico: la Nación, a través de @InviasOficial, financiará la obra. La @Gobatlantico entregó los estudios y diseños, y el proyecto quedará contratado este año”.

“Detrás de este puente están la tranquilidad de una madre, los sueños de un estudiante y el derecho de nuestros hijos a ir a estudiar y regresar seguros a casa. ¡Así construimos la Patria Milagro: protegiendo la vida y abriéndole caminos al futuro!”, recalcó el mandatario colombiano.