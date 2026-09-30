La exsenadora María Fernanda Cabal reaccionó a lo que dijo el expresidente Gustavo Petro después de que Estados Unidos les quitara la visa a dos personas cercanas a él: la congresista Martha Peralta y el empresario Euclides Torres.

Petro reaccionó a decisión de EE. UU. de quitarles la visa a Martha Peralta y Euclides Torres: anunció primera medida

Según señaló el exmandatario, se trata de una persecución contra el progresismo, que viene desde la Casa Blanca y el Departamento de Estado de la nación norteamericana.

“Es un crimen de lesa humanidad y se denomina así: la persecución sistemática de un grupo poblacional con identidad política y eso es el progresismo en Colombia y en América Latina”, comentó.

Estas palabras no pasaron desapercibidas para la exmilitante del Centro Democrático, quien fue una de las críticas más fuertes que tuvo la anterior administración.

Cabal utilizó su cuenta de X para hablar de lo dicho por el exjefe de Estado y no dudó en lanzarle varias pullas. “Petro, ¿en qué viaje alucinógeno una visa revocada se convierte en ‘apartheid’?”, dijo.

La excongresista también le preguntó al líder de la oposición: “¿No le parecía horripilante el imperio?”.

En la publicación, la exrepresentante a la Cámara dejó en claro que Estados Unidos tiene derecho a escoger quiénes ingresan a su territorio. “Eso se llama soberanía”, apuntó.

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“Deje de llorar por las visas y dé explicaciones por el saqueo ocurrido en su gobierno”, concluyó la exsenadora.

En su declaración, Petro sostuvo que este tipo de situaciones debe ir a la Corte Penal Internacional, aunque recordó que Estados Unidos no está de acuerdo con esa institución.

El expresidente Gustavo Petro. Foto: FOTO: suministradas a semana - api

El Departamento de Estado precisó que la decisión de quitarles la visa a Peralta y Torres se dio como consecuencia de una nueva política para ciudadanos extranjeros “que atentan contra un gobierno democráticamente elegido, mediante actividades de corrupción o narcotráfico”.

La exsenadora, por su parte, señaló que ha recibido amenazas y que hasta el momento no tiene en claro los motivos de esa decisión.