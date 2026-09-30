Exministra de Petro no oculta sus dudas frente a propuesta del expresidente de elegir dirección del Pacto Histórico: “A cuenta gotas”

La exministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad, no ocultó sus dudas frente al mecanismo de elección de la dirección del Pacto Histórico que propuso el expresidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales.

El exjefe de Estado mostró una fotografía con la dirección del Pacto Histórico provisional y anunció: “Se convoca la elección popular de delegados para la configuración democrática del Movimiento Pacto Histórico. La votación será abierta, cualquier persona puede participar y votar en cualquier lugar del país, en las mesas electorales, cualquier persona se puede afiliar al movimiento, siempre que esté de acuerdo en el programa progresista del movimiento y la lucha por la democracia y la justicia social en Colombia”.

El expresidente Gustavo Petro. Foto: FOTO: suministradas a semana - api

El expresidente dijo que se crearán equipos especiales para la investigación del fraude electoral y “se exigirá que el candado Hash que impide la modificación de un documento PDF, como ordena la ley, sea reincorporado a los formularios E14 como ordena la ley y el tratado internacional firmado por Colombia para impedir el fraude en elecciones locales”.

También informó que se creará el equipo de defensa jurídica “porque los perseguidos por el gobierno en su consigna de destripar el progresismo por ser un crimen de lesa humanidad incluido los extranjeros que ayudan en este camino e implica sanción penal nacional e internacional”.

Susana Muhamad Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Además, habló de la creación de un espacio comunicacional, “que sea capaz de enfrentar el efecto de las granjas de bots que apoyan a Abelardo De La Espriella creando una matrix de falsedad y manipulación sobre la conciencia ciudadana”.

Ante el pronunciamiento de Petro, Susana Muhamad planteó varias preguntas, entre ellas: “¿Este será un congreso /asamblea fundacional?, ¿Cuál es el mecanismo concreto de participación electoral?“.

A su juicio, “hay que generar garantías igualitarias a toda la ciudadanía, o si no unos pocos, con información, dominan un proceso que debe ser ampliamente convocante”.

En otro mensaje, la exministra afirmó: “presidente Gustavo Petro y compañeros, hay que ir urgentemente más allá: Se convoca elección democrática de delegados. Muy bien, pero es hora de dejar los anuncios a cuenta gotas. ¿Cuál es el cronograma? ¿Cuándo será la elección? ¿Cuándo se espera que sea la Asamblea?“.

Entre los directivos provisionales del Pacto Histórico que presentó Gustavo Petro aparecen la exsenadora Gloria Flórez; el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman; la exsenadora de izquierda, María José Pizarro, entre otros.

El Pacto Histórico avanza en la afiliación masiva de colombianos a su colectividad.

Carolina Corcho Senadora electa Foto: juan carlos sierra-semana

La senadora Carolina Corcho ha promovido la afiliación al Pacto Histórico y ha dicho que “el proceso interno del Pacto aún no es plenamente democrático. Nos enfrentamos a diario a decisiones cerradas. Pero la democracia se construye paso a paso: es una forma de ser, unos procedimientos y una cultura que apenas estamos forjando. Y eso no será posible sin las diferencias y el pluralismo. Por eso existen las tendencias: para ejercer esas diferencias con propuestas, ideas y prácticas que consoliden el Pacto desde adentro”.

Y siguió: “Es la hora de organizarnos. Asambleas municipales y departamentales vienen. Elegiremos directivas con paridad de género. Construyamos poder desde los territorios. A los 700 mil que votaron por nosotros en la consulta. A los 4.5 millones que nos dieron su voto al Senado. Los invito a dar el siguiente paso. Afíliate al Pacto Histórico. Inscríbete a la Tendencia ¡Ni un paso atrás!“.