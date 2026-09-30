El presidente Abelardo De La Espriella designó a dos nuevos embajadores: uno de ellos, un afamado pastor cristiano

El gobierno del presidente Abelardo De La Espriella designó este martes, 29 de septiembre, a dos nuevos embajadores de Colombia.

Se trata de los diplomáticos que representarán a este país en Bolivia y El Salvador.

SEMANA conoció que en el caso de El Salvador, el embajador designado es el reconocido pastor cristiano y cartagenero, Miguel Fernando Arrazola Pérez.

Según su hoja de vida, el religioso es licenciado en Teología Bíblica y Ministerial y es administrador y gerente de la Iglesia Familiar Ríos de Vida. Arrazola apoyó la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella y en una oportunidad dijo que el Tigre era un enviado de Dios para gobernar este país.

En septiembre de 2016, el pastor Arrazola compartió tarima con el expresidente Álvaro Uribe en Cartagena, en un evento donde se promovió el No por los acuerdos de paz firmados entre Juan Manuel Santos y las Farc.

“Le están entregando el país al diablo”, dijo tajantemente Arrazola en ese momento.

En la actualidad, El Salvador es crucial para Colombia porque el presidente De La Espriella es cercano al mandatario Nayib Bukele y su política para enfrentar la criminalidad en su país. De hecho, las propuestas de las megacárceles y los presos en los penitenciarios rapados y esposados de pies y manos, es una historia similar a la que se vive en San Salvador.

En la página oficial de la Presidencia también está publicada la hoja de vida del nuevo embajador de Colombia ante el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Se trata de Iván Rodrigo de Jesús Alvarado Gaitán.

Arquitecto de la Universidad Piloto de Colombia y tiene una amplia experiencia en el sector, entre ellas, en la Caja de Compensación Cafam, el Consorcio Arquitectura para la Cultura, Futur Unión Temporal, el Fondo Rotatorio de la Policía, entre otras.

Tras la publicación de sus hojas de vida, se espera que el canciller de Colombia, Omar Bulla, los posesione protocolariamente a comienzos de la próxima semana.