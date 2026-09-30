Los datos que desmienten a Petro y al Pacto: confirman cifras positivas de seguridad de Abelardo De La Espriella

El expresidente Gustavo Petro e integrantes del Pacto Histórico intentaron controvertir las cifras de seguridad que entregó al país el presidente Abelardo De La Espriella, quien en menos de dos meses ha presentado resultados en esa materia.

Petro se dejó guiar por un trino del senador David Racero, quien, sin prueba alguna, dijo que el presidente De La Espriella estaba equivocado en las cifras entregadas.

“Aparecen contradicciones en las cifras de seguridad, alguien miente; miren la información siguiente y pregúntense por qué se cayeron las páginas oficiales. En las cifras de extorsiones denunciadas por Abelardo, habló de 440 y la policía, más de 700 denunciadas por extorsión”, dijo Petro.

Presidente De La Espriella entrega balance de seguridad de las últimas 24 horas: 30 capturados

Racero, quien llevó a Petro a que escribiera de manera errada, dijo que el presidente de los colombianos se equivocó en el caso de la extorsión.

“Un solo caso de estudio: la extorsión. La cifra que usó De La Espriella: en agosto de 2026 aparecen 499 casos, pero según la Policía Nacional, en el mismo periodo se registran 717 casos en agosto de 2026. Una diferencia de 218 casos. ¿Será que esta es la razón por la que las páginas oficiales de datos han estado caídas las últimas semanas? Muy fácil vender ‘milagros’ diciendo mentiras”, dijo Racero.

En alocución, Abelardo De La Espriella envió mensaje a los corruptos: “Arrepiéntanse, entreguen a sus cómplices y resarzan el daño con verdad”

Sin embargo, el representante a la Cámara de Cambio Radical, Julio César Triana, hizo un ejercicio de contraste de cifras y respondió a Gustavo Petro y a David Racero.

Tras el análisis hecho por el congresista, se determinó que las cifras entregadas por el mandatario de los colombianos son correctas y que, de hecho, son las más bajas de los últimos periodos presidenciales en el inicio de su mandato.

Julio César Triana y Abelardo de la Espriella. Foto: SEMANA

“Como era de esperarse, los opositores de Abelardo De La Espriella salieron a desvirtuar las cifras de seguridad que presentó el presidente de Colombia en su alocución presidencial. Nos dimos a la tarea de contrastar cada uno de los datos directamente con el Ministerio de Defensa, y para mala suerte de los que pareciera que no quisieran que al país le fuera bien, todas las cifras son 100 % reales y verificables”, señaló Triana.

Triana expuso las cifras en sus redes sociales y explicó que la fuente es el Ministerio de Defensa. Los datos presentados arrojan la siguiente información:

Secuestro

“Pasamos de 86 casos en agosto de 2025 a 18 en agosto de 2026; una reducción del 79,1 %. El indicador más bajo para un mes de agosto desde hace 6 años”, dijo Triana.

Sobre este delito, el análisis hecho por el congresista muestra las cifras de los presidentes desde 2006 en su primer mes de gobierno, es decir, agosto. Por ejemplo, en ese año el mandatario era Álvaro Uribe y se presentaron 77 casos de secuestro.

Posteriormente, en 2010, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, se registraron 33 casos. En su segundo mandato (2014) se presentaron 20.

Cuando llegó Iván Duque a la Casa de Nariño, en agosto de 2018, se registraron 22 secuestros. Cuatro años después (2022), cuando llegó Gustavo Petro, la cifra pasó a 26 en el mismo mes.

En el primer mes de mandato de Abelardo De La Espriella (2026) únicamente se registraron 18 casos, según la información reportada.

Imagen de referencia sobre el secuestro. Foto: Getty Images/iStockphoto

Extorsión

“Pasamos de 1.299 casos en agosto de 2025 a 499 en agosto de 2026; una reducción del 61,6 %. El indicador más bajo para agosto desde 2016″, reiteró el congresista de Cambio Radical.

Sobre este delito, las cifras citadas por Triana muestran un mayor número de casos durante los últimos años del gobierno de Gustavo Petro. En 2025 fueron 1.299 casos; 1.293 en 2024; 968 en 2023; y 886 cuando apenas llegó a la Casa de Nariño.

Al comparar las cifras con las de otros expresidentes durante agosto, los datos muestran que Uribe, en 2006, tuvo 150 casos; Santos, en 2010, unos 108; cuatro años después, se presentaron 527; y con Iván Duque, 652 en 2018.

Imagen de referencia sobre la extorsión. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Masacres

“Pasamos de 64 víctimas en agosto de 2025 a 27 en agosto de 2026; una caída del 57,8 % en víctimas frente al mismo mes del año anterior”, indicó Triana.

La medición en este caso únicamente se hizo desde 2022 y, en ese año, durante el mes de agosto, se presentaron 13 casos con un total de 46 víctimas.

En ese mismo mes, pero en 2023, hubo 11 casos que dejaron 35 víctimas. En 2024 se presentaron cuatro masacres, con un saldo de 15 muertos, y en 2025 se registraron 16 masacres que dejaron 64 personas fallecidas.

En el primer mes de mandato de Abelardo De La Espriella se han presentado nueve masacres, con un total de 27 personas que perdieron la vida.

Imágenes de referencia sobre masacres. Foto: El País/Getty.

Esta información recolectada por Julio César Triana coincide con las cifras del Ministerio de Defensa citadas por el presidente Abelardo De La Espriella en la alocución del pasado domingo.

“Comparando agosto de 2026 con agosto de 2025, el secuestro se redujo en un 79 %, la extorsión en un 62 % y las masacres en un 58 %. En Barranquilla, en trabajo articulado con el alcalde Alejandro Char, los homicidios cayeron un 64 %, la extorsión un 63 % y los hurtos un 24 % en solo 30 días. Cuando el Estado se decide, nunca pierde”, afirmó el mandatario.